Эксперт: Великобритания заставляет работать на себя русских олигархов

Петр Коршиков. Организованная правительством Соединенного Королевства антироссийская кампания на самом деле имеет гораздо более глубокую подоплеку, нежели может показаться на первый взгляд. Расследования происхождения денег и изъятие незаконно нажитого, которыми начала пугать богатых россиян английская власть, имеют гораздо более глобальную задачу, нежели «обеспечить безопасность и интересы Короны». Их цель — нанести вред России , причем не одноразовый, а стратегический, рассказал ветеран контрразведки КГБ СССР

“Развернутая в Англии кампания по проверке происхождения имущества россиян, получивших так называемые «золотые» визы, — это очередное проявление того широкомасштабного наступления на Россию, решение о котором было принято ведущими антироссийскими силами на западе еще до дела с отравлением Скрипаля. — поделился Петр Стратонович, — Основная цель этой кампании — заставить указанных лиц активно работать против России. Ведь у многих из них в России есть бизнес, причем крупный бизнес, и возможности оказывать негативное воздействие на нашу экономику у них значительные. Они также имеют влиятельные связи в стране, в том числе среди чиновников — коррупционеров. Другая цель — элементарно нажиться за счет имущества тех лиц, которые не представляют для руководства Англии интереса в плане антироссийской враждебной деятельности. ”

Желание официального Лондона осложнить жизнь богатым бизнесменам из России перешло в активную фазу. Уже сейчас известно о начале расследований в отношении одного из бизнесменов, чье имя не раскрывают. У него одной только недвижимости в Великобритании оказалось на 30 млн долларов. Рядовым же жителям России особо волноваться не о чем.

“Непосредственно все это не коснется обычных наших граждан. Но возможная более широкая экономическая война, конечно, создаст для страны определенные трудности. Потери понесет, конечно, и противная сторона. Однако главный наш ответ — это еще больше сосредоточиться на решении внутренних проблем, о которых говорил Владимир Путин

Британцы, по сути, в этом законопроекте приняли презумпцию виновности — они не обязаны доказывать преступное происхождение капитала, это сами владельцы денег должны доказать, что заработали их честным путем.

“Руководителей Англии, видимо, не пугает утрата страной определенного имиджа в результате указанных действий. Такое на Западе уже случалось, может быть, в меньших масштабах. Кроме того, поступают уже сигналы о возможном аресте российских активов в США . ” — резюмировал Петр Коршиков.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери в состоянии паралича были обнаружены двое людей. Это оказались бывший русский разведчик-предатель Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они были доставлены в реанимацию, где врачи диагностировали у них отравление нервно-паралитическим токсином. Британия обвинила в произошедшем Россию, однако, отказалась предоставить какие-либо данные и вести расследование по уставу ООН . Россия отрицает свою вину и требует публичного расследования.

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