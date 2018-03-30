Эксперт: Великобритания заставляет работать на себя русских олигархов 

Организованная правительством Соединенного Королевства антироссийская кампания на самом деле имеет гораздо более глубокую подоплеку, нежели может показаться на первый взгляд. Расследования происхождения денег и изъятие незаконно нажитого, которыми начала пугать богатых россиян английская власть, имеют гораздо более глобальную задачу, нежели «обеспечить безопасность и интересы Короны». Их цель — нанести вред России, причем не одноразовый, а стратегический, рассказал ветеран контрразведки КГБ СССР Петр Коршиков.
“Развернутая в Англии кампания по проверке происхождения имущества россиян, получивших так называемые «золотые» визы, — это очередное проявление того широкомасштабного наступления на Россию, решение о котором было принято ведущими антироссийскими силами на западе еще до дела с отравлением Скрипаля. — поделился Петр Стратонович, — Основная цель этой кампании — заставить указанных лиц активно работать против России. Ведь у многих из них в России есть бизнес, причем крупный бизнес, и возможности оказывать негативное воздействие на нашу экономику у них значительные. Они также имеют влиятельные связи в стране, в том числе среди чиновников — коррупционеров. Другая цель — элементарно нажиться за счет имущества тех лиц, которые не представляют для руководства Англии интереса в плане антироссийской враждебной деятельности. ”
Желание официального Лондона осложнить жизнь богатым бизнесменам из России перешло в активную фазу. Уже сейчас известно о начале расследований в отношении одного из бизнесменов, чье имя не раскрывают. У него одной только недвижимости в Великобритании оказалось на 30 млн долларов. Рядовым же жителям России особо волноваться не о чем.
“Непосредственно все это не коснется обычных наших граждан. Но возможная более широкая экономическая война, конечно, создаст для страны определенные трудности. Потери понесет, конечно, и противная сторона. Однако главный наш ответ — это еще больше сосредоточиться на решении внутренних проблем, о которых говорил Владимир Путин”
Британцы, по сути, в этом законопроекте приняли презумпцию виновности — они не обязаны доказывать преступное происхождение капитала, это сами владельцы денег должны доказать, что заработали их честным путем.
“Руководителей Англии, видимо, не пугает утрата страной определенного имиджа в результате указанных действий. Такое на Западе уже случалось, может быть, в меньших масштабах. Кроме того, поступают уже сигналы о возможном аресте российских активов в США. ” — резюмировал Петр Коршиков.
Напомним, 4 марта в британском Солсбери в состоянии паралича были обнаружены двое людей. Это оказались бывший русский разведчик-предатель Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они были доставлены в реанимацию, где врачи диагностировали у них отравление нервно-паралитическим токсином. Британия обвинила в произошедшем Россию, однако, отказалась предоставить какие-либо данные и вести расследование по уставу ООН. Россия отрицает свою вину и требует публичного расследования.
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