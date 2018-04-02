Большой театр не намерен отменять гастроли в Лондоне 

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. На следующий год запланированы гастроли Большого театра в Лондоне, отменять их не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТ.
Ранее посольство России в Великобритании предупредило о возможности роста антироссийских настроений и действий в Соединенном Королевстве, и попросило граждан РФ тщательно взвесить необходимость поездок в страну. Посольство также сообщило, что рекомендует россиянам тщательно взвесить необходимость отправки детей на учебу в летние школы и на языковые курсы в Британию. Посольство поясняет, что речь в британском обществе фактически идет о призывах к дискриминационному подходу в отношении учебы российских детей в местных школах.
"На следующий сезон у нас предстоят гастроли в Великобританию, и на сегодняшний момент никаких изменений нет", — сказала пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.
При этом замминистра культуры РФ Александр Журавский ранее заявил РИА Новости, что Россия не отменяет культурного сотрудничества с Великобританией.