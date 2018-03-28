Ещё
Росгвардия не участвует в охране порядка около ТБО «Воловичи» в Коломне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Росгвардия не участвует в охране порядка около ТБО «Воловичи» в Коломне 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Росгвардия не обеспечивает правопорядок у полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Воловичи» в Коломне, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального округа войск национальной гвардии.
"Сотрудники и военнослужащие Росгвардии там (у полигона в Коломне) никаких задач не выполняют, соответственно, никаких задержаний не производят", — сказал собеседник агентства.
Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что якобы ОМОН начал задержание жителей Коломны на акции у полигона «Воловичи».
Ранее глава городского округа Коломна Денис Лебедев сообщил ТАСС, что горадминистрация готова вести переговоры с активистами по поводу работы местной свалки «Воловичи». По его словам, «сейчас совместно с министерством имущественных отношений, министерством экологии и природопользования [Подмосковья] проработан план, по которому предусматривается дегазация полигона». «Это все прописано, уже ведутся проектно-изыскательские работы», — добавил он. К концу года на свалке станет возможно очищать на месте фильтрат — опасную жидкость, образующуюся при гниении отходов, в к июлю власти рассчитывает запустить систему принудительной дегазации полигона, ее возведение будет стоить примерно 200 млн рублей.
Лебедев добавил, что местные жители с субботы начали препятствовать проезду грузовиков на «Воловичи». В среду акция переросла в несанкционированное собрание, на место прибыла полиция, которая, по словам Лебедева, задержала двух участников.
ТАСС: последние новости
Две тысячи туристов из Бельгии приедут в Калининград на ЧМ-2018 по футболу Союз налогоплательщиков запустит приложение для контроля за налоговыми органами и МСУ Глава комиссии ОП РФ подчеркнула, что в РФ зарегистрировано уже больше 100 социальных НКО
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева331
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине452
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово286
Великобритания придумала наказание для России156
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке386
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение