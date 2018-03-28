Росгвардия не участвует в охране порядка около ТБО «Воловичи» в Коломне

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Росгвардия не обеспечивает правопорядок у полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Воловичи» в Коломне , сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального округа войск национальной гвардии.

"Сотрудники и военнослужащие Росгвардии там (у полигона в Коломне) никаких задач не выполняют, соответственно, никаких задержаний не производят", — сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что якобы ОМОН начал задержание жителей Коломны на акции у полигона «Воловичи».

Ранее глава городского округа Коломна Денис Лебедев сообщил ТАСС, что горадминистрация готова вести переговоры с активистами по поводу работы местной свалки «Воловичи». По его словам, «сейчас совместно с министерством имущественных отношений, министерством экологии и природопользования [ Подмосковья ] проработан план, по которому предусматривается дегазация полигона». «Это все прописано, уже ведутся проектно-изыскательские работы», — добавил он. К концу года на свалке станет возможно очищать на месте фильтрат — опасную жидкость, образующуюся при гниении отходов, в к июлю власти рассчитывает запустить систему принудительной дегазации полигона, ее возведение будет стоить примерно 200 млн рублей.

Лебедев добавил, что местные жители с субботы начали препятствовать проезду грузовиков на «Воловичи». В среду акция переросла в несанкционированное собрание, на место прибыла полиция, которая, по словам Лебедева, задержала двух участников.