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Октябрьская магистраль запустила в Петербурге и Ленобласти две котельные на биотопливе
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Октябрьская магистраль запустила в Петербурге и Ленобласти две котельные на биотопливе 

Интересант 1 час назад
На станциях Лисий Нос (Санкт-Петербург) и Веймарн (Ленинградская область) начали работать котельные на пеллетном топливе. За три года на территории Октябрьской железной дороги на этот вид горючего переведено уже 32 котельные, сообщает пресс-служба ОЖД.
Пеллеты — это вид биотоплива, представляющий собой гранулы, получаемое из торфа и отходов древесины. Их горение не оказывает негативного влияния на атмосферу, так как они выделяют в атмосферу незначительное количество углекислого газа.
Кроме того, котельные на пеллетном топливе обладают более высокой теплотворной способностью, а также являются примером безотходного производства. Ожидаемый экономический эффект только от двух котельных превышает два миллиона рублей в год.
В нынешнем году планируется перевести на пеллетное топливо дизельные котельные на станциях Себеж, Кемь, Свирь, Ивангород, Мурманские Ворота.
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