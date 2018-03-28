Октябрьская магистраль запустила в Петербурге и Ленобласти две котельные на биотопливе

На станциях Лисий Нос ( Санкт-Петербург ) и Веймарн ( Ленинградская область ) начали работать котельные на пеллетном топливе. За три года на территории Октябрьской железной дороги на этот вид горючего переведено уже 32 котельные, сообщает пресс-служба ОЖД.

Пеллеты — это вид биотоплива, представляющий собой гранулы, получаемое из торфа и отходов древесины. Их горение не оказывает негативного влияния на атмосферу, так как они выделяют в атмосферу незначительное количество углекислого газа.

Кроме того, котельные на пеллетном топливе обладают более высокой теплотворной способностью, а также являются примером безотходного производства. Ожидаемый экономический эффект только от двух котельных превышает два миллиона рублей в год.