В Октябрьске и Сызрани прошли общественные слушания в рамках всероссийского конкурса проектов благоустройства

Вернуть былой облик городам совместными усилиями. В Октябрьске Сызрани прошли общественные слушания в рамках всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Местные жители, представители бизнеса и общественных организаций за круглыми столами решали, какой объект наиболее важен для них и как необходимо его преобразить.

На общественных слушаниях в Октябрьске обсуждают судьбу городского пляжа. Зона, которая некогда привлекала сотни людей, с каждым годом теряет популярность — на ней попросту ничего не меняется. «Там ничего сейчас нет, только песок и вода. Хотелось бы, чтобы была зона и детская, и парковка, потому что машины ставятся очень далеко. Хотелось бы, чтобы все это было», — рассказала местная жительница Анастасия Вельц.

Конкурс — это шанс изменить ситуацию к лучшему. В планах — создание настоящей набережной. Без помощи не обойтись. Если удастся, то жизнь небольшого Октябрьска засияет новыми красками и привлечет множество гостей и туристов. «Собирается очень много народу. Мы проводим там традиционный фестиваль „Октябрьская Fish-ka“, мы проводим фестиваль красок. Огромное количество людей, но нет условий. Всегда получали обращения именно благоустроить эту территорию, потому что она привлекательна, это единственное место летом, где можно провести время, отдохнуть», — прокомментировала глава г. о. Октябрьск Александра Гожая.

Вопросами урбанистики общественность сейчас активно занимается и в Сызрани, которая в конкурсе проходит как историческое поселение. Благоустраивать здесь собираются участок набережной — сердце города. Именно здесь в 1683 году воевода Григорий Козловский по указу Петра I заложил деревянный кремль. Глава Сызрани Николай Лядин подчеркнул: «Слияние реки Крымзы и Сызранки. И на сегодняшний день у нас нет там набережной, это как раз место историческое и набережную будем рассматривать, как ее благоустроить».

Ежегодно на благоустройство территорий в рамках конкурса будут выделять порядка 5 млрд рублей из федерального бюджета. Дотации будут зависеть от количества жителей. Член экспертного совета министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Игорь Степаненко заявил, что в зависимости от количества жителей определяется финансирование. От 50 до 100 тысяч человек — 100 млн рублей, от 20 тысяч до 50 тысяч — 80 млн рублей. Меньше 20 тысяч — до 50 млн рублей.

Также предусмотрена и возможность софинансирования. Готовность бизнеса к участию только прибавит баллов проектам. А они пригодятся, потому как участие в конкурсе не гарантирует победы.

В конкурсе уже участвуют более 500 городов. Заявки принимаются до 27 апреля. После этого проекты отсмотрят областные комиссии. Лучшие по итогам проверки отправятся на суд федеральных специалистов. Победители станут известны 1 июня. Все проектные и подготовительные работы необходимо будет завершить до конца 2018 года, а уже само строительство и реконструкцию конкурсных объектов — до конца 2019 года.