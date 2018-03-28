Мэй рассчитывает на постоянное освобождение ЕС от американских пошлин на металлы

"Премьер-министр приветствовала временное освобождение от пошлин на сталь и алюминий, объявленное США на прошлой неделе в отношении Европейского союза . Она сказала, что с нетерпением ждет конструктивных переговоров между ЕС и США о том, чтобы сделать это освобождение постоянным", — информировал сотрудник канцелярии, чьи слова приводятся в коммюнике.

Кроме того, в нем отмечается, что во время разговора с главой Белого дома Мэй также поблагодарила Трампа за подписание им закона против конфиденциальности, который упрощает обмен данными пользователей с зарубежными правоохранительными органами и, по мнению Лондона, станет «важным инструментом в расследовании террористических и других преступлений в Великобритании».