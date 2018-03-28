В Уссурийске рецидивисты стали чаще совершать преступления

Уссурийске прошло заседание комиссии по правонарушениям.

Сотрудники администрации, полиции и других структур обсудили итоги работы прошлого года и за первые месяцы нынешнего, передает «Телемикс».