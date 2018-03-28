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В Уссурийске рецидивисты стали чаще совершать преступления
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Уссурийске рецидивисты стали чаще совершать преступления 

Prim.News 1 час назад
В Уссурийске прошло заседание комиссии по правонарушениям.
Сотрудники администрации, полиции и других структур обсудили итоги работы прошлого года и за первые месяцы нынешнего, передает «Телемикс».
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