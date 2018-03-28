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Члены Общественного Совета УВД по Центральному округу Москвы обсудили подготовку к чемпионату мира по футболу
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Члены Общественного Совета УВД по Центральному округу Москвы обсудили подготовку к чемпионату мира по футболу 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
28 марта состоялось очередное заседание Общественного Совета Управления внутренних дел Центрального округа.
На нем с отчетом работы за первый квартал 2018 года выступила председатель Мария Сорокина.
— Члены Совета продолжили выступать с лекциями перед личным составом полиции в рамках «Лектория Общественного Совета УВД по ЦАО» и участвовали в государственно–правовом информировании личного состава УВД и территориальных отделов как в целях повышения квалификации сотрудников по вопросам законодательной и правоприменительной практики, так и в целях повышения уровня общего образования, — сообщила «ВМ» председатель Общественного Совета УВД по ЦАО Мария Сорокина. — Важное направление деятельности Общественного совета — это работа Общественной приемной. В соответствии с Положением об Общественном совете при УВД организована работа общественной приемной для рассмотрения обращений граждан, проживающих на территории Центрального административного округа города Москвы, по вопросам нарушения их прав.
В преддверии чемпионата мира по футболу летом 2018 года Общественный Совет УВД по округу выступил с инициативой создания буклета «Разговорник полицейского» и организации обучения сотрудников полиции английскому языку — его основам, минимальному объему слов и выражений, необходимых полицейскому для общения с иностранными гражданами в период проведения чемпионата мира.
В феврале 2018 года занятия проводились в Красносельском округе, в марте проводились и проводятся занятия в отдельном батальоне патрульно-постовой службы.
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