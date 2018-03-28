В Саратове обсудили поддержку предпринимателей через гарантийный фонд

Сегодня в парламентском центре Саратовской областной Думы прошел «круглый стол» по вопросам господдержки малого и среднего предпринимательства через соответствующую инфраструктуру. Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области обеспечивает малому и среднему бизнесу при нехватке залогового обеспечения доступ к кредитным ресурсам через поручительства.

Участникам круглого стола озвучили результаты работы фонда. В прошлом году было выдано 56 поручительств на сумму 271,2 млн рублей — в полтора раза больше цифр прошлого года. Эти поручительства позволили предприятиям и индивидуальным предпринимателям привлечь 1,45 млрд рублей заемных средств. Соотношение господдержки и средств, реально направленных бизнесом на развитие, составляет 5,3 рубля на 1 рубль гарантии. При том, что капитал фонда составляет всего 235,95 млн рублей (11 место в ПФО), а по объему привлеченных кредитных средств 4-е место в ПФО. Гарантийный фонд работает с 18-ю банками-партнерами и региональным Фондом микрокредитования. С 2017 года уменьшилась комиссия Фонда за предоставление поручительства: теперь это 1% вместо 1,45% от суммы поручительства в год. -Из предоставленных поручительств пока просрочены платежи по 3,75%. Лучше нас показатели только в трех регионах Приволжского округа, — отметил генеральный директор Фонда Сергей Гайдаш . Член Саратовского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Учуваткин отметил, что услуги регионального фонда во многих случаях незаменимы.

— Я, как член «Опоры России», знаю об этом от реальных бизнесменов. Объективно такую меру поддержки для предприятий и ИП, которые работают на развитие и хотят создавать рабочие места, просто невозможно переоценить. Я сам воспользовался поддержкой фонда, взяв банковский кредит на приобретение новых автобусов, которые уже сейчас работают на внутриобластных туристических маршрутах. То есть эта поддержка одновременно позволяет развивать сразу две отрасли — транспортную и туристическую. Сейчас мы планируем вновь обратиться в фонд за поручительством по новому кредиту на дальнейшее расширение деятельности.