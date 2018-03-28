В Ирландии 25 мая состоится референдум о легализации абортов

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на решение ирландского правительства.

Отмечается, что Ирландия имеет одно из самых строгих законодательств относительно применения абортов в Европе.

Гражданам на референдуме нужно будет ответить, хотят ли они сохранить восьмую поправку конституции Ирландии о запрете абортов, или же отменить её.

В январе 2018 года премьер-министр Ирландии Лео Варадкар рассказал, что референдум по абортам пройдёт в стране в конце мая.