В Ирландии 25 мая состоится референдум о легализации абортов 

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на решение ирландского правительства.
Отмечается, что Ирландия имеет одно из самых строгих законодательств относительно применения абортов в Европе.
Гражданам на референдуме нужно будет ответить, хотят ли они сохранить восьмую поправку конституции Ирландии о запрете абортов, или же отменить её.
В январе 2018 года премьер-министр Ирландии Лео Варадкар рассказал, что референдум по абортам пройдёт в стране в конце мая.
11 марта сообщалось, что десятки тысяч демонстрантов приняли участие в митинге против абортов в Дублине.