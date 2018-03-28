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В Ирландии 25 мая состоится референдум о легализации абортов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Ирландии 25 мая состоится референдум о легализации абортов 

RT на русском 1 час назад
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на решение ирландского правительства.
Отмечается, что Ирландия имеет одно из самых строгих законодательств относительно применения абортов в Европе.
Гражданам на референдуме нужно будет ответить, хотят ли они сохранить восьмую поправку конституции Ирландии о запрете абортов, или же отменить её.
В январе 2018 года премьер-министр Ирландии Лео Варадкар рассказал, что референдум по абортам пройдёт в стране в конце мая.
11 марта сообщалось, что десятки тысяч демонстрантов приняли участие в митинге против абортов в Дублине.
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 Ещё 2 источника 
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