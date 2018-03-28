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Клычков решил заняться «Спецавтобазой» Орла
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Клычков решил заняться «Спецавтобазой» Орла 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Совещание по вопросу финансового оздоровления муниципальных предприятий города Орла прошло в правительстве Орловской области сегодня, 28 марта.
На встрече присутствовали члены регионального правительства, врио губернатора, представители администрации города, руководители муниципальных предприятий, сообщает пресс-служба.
Основным вопросам совещания стала работа МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Была рассмотрена проблема уменьшения выкупной стоимости автомобильной и специализированной техники, принятой по договорам сублизинга.
Как сообщил администрации города Александр Муромский, в 2015 году с ГУП ОО «Дорожная служба» был заключен трёхгодичный контракт на обслуживание улично-дорожной сети областного центра. «Спецавтобазу» привлекли в качестве субподрядчика. «Дорожная служба» взяла в лизинг для уборки улиц 35 единиц дорожной техники.
Врио губернатора Андрей Клычков поручил первому зампреду правительства Николаю Злобину и заместителю по экономике и финансам Вадиму Тарасову изучить этот вопрос и предложить варианты его решения.
По итогам первого квартала 2018 года муниципальное предприятие получило прибыль в 4 млн рублей, что позволило сократить кредиторскую задолженность.
Клычков заявил, что «Спецавтобаза» должна развивать и другие виды деятельности, кроме выполнения муниципального заказа. Врио также отметил, что недоволен качеством уборки снега предприятием.
Ещё одним вопросом обсуждения стала организация пассажирских перевозок в Орле, связанная с дублированием внутригородских маршрутов пригородными и межмуниципальными перевозчиками. Администрации Орла было поручено разработать единую систему организации движения общественного пассажирского транспорта на уровне региона.
Сообщение Клычков решил заняться «Спецавтобазой» Орла появились сначала на РИА 57.
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