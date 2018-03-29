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Директор полигона «Воловичи» уволен
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Директор полигона «Воловичи» уволен 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
28 марта глава Коломенского городского округа Денис Лебедев провел встречу с местными активистами. На ней обсуждалась проблемы эксплуатации мусорного полигона «Воловичи». Об этом заявила пресс‐служба Коломенского городского округа.
Глава округа отметил, что уже 30 марта будет готова «дорожная» карта по вопросу дальнейшей эксплуатации полигона. По словам Лебедева, ее предоставят жителям. Кроме того, в конце апреля подрядчик расскажет о проекте дальнейшей работы по рекультивации полигона в 2019 году. Информацию об этом разместят официальном сайте администрации.
На 14 мая запланированы публичные обсуждения. Затем проект будет передан в государственную экологическую экспертизу
— Денис Лебедев.
Местные жители предложили главе округа пригласить для работы
специалиста-эколога. Лебедев инициативу поддержал и сообщил, что устроит встречу экологов и активистов 30 марта в молодежном центре «Русь».
Отдельной темой встречи стало увольнение директора полигона ТБО «Воловичи». По словам Лебедева, глава полигона подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Новый руководитель предприятия будет представлен 2 апреля на еженедельном оперативном совещании
— Лебедев.
Глава Коломенского городского округа отметил, что голландские специалисты приступят к работе в самое ближайшее время. Они оценят ситуацию и определят верный способ дегазации.
Кроме того, Лебедев отметил, что местным жителям нечего опасаться: площадь «Воловичей» не расширится. До конца текущей недели информацию об этом разместит Министерство экологии и природопользования Московской области на своем официальном сайте.
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