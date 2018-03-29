Мемориал из цветов и игрушек у ТЦ в Кемерово сложился в форме сердца

КЕМЕРОВО , 29 мар — РИА Новости . Импровизированный мемориал из цветов и игрушек рядом с торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово стихийно сложился в форме сердца и стал символом единения сердец.

Вокруг мемориала из цветов, свечей и игрушек с самого утра стоит плотная стена людей. Кемеровчане всех возрастов, семьями идут к торговому центру, чтобы выразить свою скорбь и в очередной раз вспомнить тех, кто не смог в страшный воскресный день покинуть горящее здание.

Простите нас В центре мемориала выставлено много детских фотографий. Среди цветов, воздушных шаров и игрушек — от плюшевых зайцев до радиоуправляемых машин — видны самодельные плакаты и открытки, в основном, с обращениями к самым юным жертвам трагедии: «Дети, простите нас», «Нет нам прощения, детки». Это не удивительно, ведь большая часть погибших — ребята, те, кого подвели именно взрослые, которым доверяли и на которых рассчитывали.

Зажженные свечи возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово

В огне погибли не только жители Кузбасса, но и гости из Томска Красноярска . Об этом напоминают послания, в которых томичи и красноярцы выражают свою скорбь вместе с кемеровчанами.

Особенно трогательно на фоне разноцветной композиции выглядит памятный знак от далекой Индии. Алтарь установили настоящие индусы, которые в день пожара представляли на выставке в Кемерово свои товары.

Все стали добровольцами

У мемориала постоянно дежурят сотрудники МЧС и добровольцы, они зажигают свечи, помогают возложить цветы, предлагают салфетки и следят за состоянием пришедших.

Добровольцы организации «Православная молодежь Кузбасса» Елена и Светлана рассказали, что кемеровчане идут сюда круглые сутки.

"Приходят разные люди. И те, кто потерял в этом пожаре родных или знакомых, но в основном это просто жители Кемерово и вообще Кузбасса. Особенно много людей здесь вечером. Недавно были ребятишки, учительница которых погибла в воскресенье, ставили свечи", — поделились они наблюдениями.

Сейчас очень большое количество людей в Кемерово стали добровольцами. Это в обычной жизни они продавцы, домохозяйки, врачи, шоферы, но сейчас эти люди дежурят у мемориала круглые сутки, сменяя друг друга.

"Видела, как дети прыгали из окон". Очевидица — о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Мемориал-сердце

Народный мемориал у «Зимней вишни» получил форму сердца совершенно случайно. Это можно увидеть с журналистского коптера или… с небес.

Сначала на скамейке около торгового центра поставили фото погибших детей, рядом установили свечи, положили цветы. Горожане с цветами и игрушками все прибывали, они стали складывать цветы за скамейку, а когда «гора» стала слишком большой — слева от скамьи. Так образовались две половины одного сердца.

Цветы и воздушные шары в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 29 марта 2018