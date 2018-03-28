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«Тимирязевка» передаст в Кемерово саженцы яблонь
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Тимирязевка» передаст в Кемерово саженцы яблонь 

BFM.RU 18 минут назад
В связи с трагическими событиями в Кемерове студенты РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева хотят передать городу яблоневый сад — 64 саженца в память о погибших. Как сообщает «АиФ», студентами подготовлены зимостойкие и морозостойкие сорта яблонь.
Заведующий лабораторией плодоводства заверил, что эти деревья будут хорошо чувствовать себя в условиях сурового сибирского климата. Сегодня саженцы были высажены в горшках в теплице, а к середине мая, когда они достаточно окрепнут, их передадут в Кемерово, где высадят в открытый грунт.
По словам ректора РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева Галины Золиной, в академии обучаются более 16 тысяч студентов, среди которых есть и кемеровчане.
«Трагедия в Кемерове никого не оставила равнодушными, в том числе студентов и сотрудников университета. Учащиеся хотят, чтобы сад из тимирязевских яблонь стал памятью о погибших, среди которых были дети», — сказала Галина Золина.
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