«Тимирязевка» передаст в Кемерово саженцы яблонь

В связи с трагическими событиями в Кемерове студенты РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева хотят передать городу яблоневый сад — 64 саженца в память о погибших. Как сообщает «АиФ», студентами подготовлены зимостойкие и морозостойкие сорта яблонь.

Заведующий лабораторией плодоводства заверил, что эти деревья будут хорошо чувствовать себя в условиях сурового сибирского климата. Сегодня саженцы были высажены в горшках в теплице, а к середине мая, когда они достаточно окрепнут, их передадут в Кемерово, где высадят в открытый грунт.

По словам ректора РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева Галины Золиной, в академии обучаются более 16 тысяч студентов, среди которых есть и кемеровчане.