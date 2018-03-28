Из-за подозрительного пакета рядом с администрацией города перекрыли часть Садовой

Сегодня, 28 марта, около восьми часов вечера рядом со зданием городской администрации на Большой Садовой прохожие увидели на земле пакет. Люди забили тревогу, предположив, что там может находиться бомба, и вызвали полицию.

Пока на месте работали силовики, пришлось перекрыть часть улицы.

— Непонятный шухер на Садовой — Семашко. Пешеходов не пускают по стороне администрации. На месте — полиция и пожарные, — написали очевидцы в группе «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону».

Как выяснилось, в пакете находились старые вещи.