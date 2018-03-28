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Из-за подозрительного пакета рядом с администрацией города перекрыли часть Садовой
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Из-за подозрительного пакета рядом с администрацией города перекрыли часть Садовой 

161.ru 16 минут назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 28 марта, около восьми часов вечера рядом со зданием городской администрации на Большой Садовой прохожие увидели на земле пакет. Люди забили тревогу, предположив, что там может находиться бомба, и вызвали полицию.
Пока на месте работали силовики, пришлось перекрыть часть улицы.
— Непонятный шухер на Садовой — Семашко. Пешеходов не пускают по стороне администрации. На месте — полиция и пожарные, — написали очевидцы в группе «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону».
Как выяснилось, в пакете находились старые вещи.
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