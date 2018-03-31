В московском метро запустили поезд «Малый театр»

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В больнице сообщили, что пострадавшая в Солсбери Юлия Скрипаль пришла в сознание

В МИД заявили, что Британия не заинтересована в выявлении истины относительно инцидента в Солсбери

СМИ: Юлия Скрипаль уже может пить и есть