В московском метро запустили поезд «Малый театр» 

В Московском метрополитене запустили тематический поезд «Малый театр», сообщает Nation News. Он курсирует на Замоскворецкой линии. Как рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, за полгода состав смогут увидеть около двух миллионов пассажиров.
Стены поезда украшены фотографиями спектаклей по пьесам Александра Островского, Антона Чехова и Льва Толстого.
Часть состава посвящена работе театра в период Великой Отечественной войны.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что работы на станции «Новокрестовская» Петербургского метрополитена перешли в финальную стадию.