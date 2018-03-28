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Министерство массовых коммуникаций рассмотрит возможность включения 90 населённых пунктов Псковской области в программу «Устранение цифрового неравенства»
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Министерство массовых коммуникаций рассмотрит возможность включения 90 населённых пунктов Псковской области в программу «Устранение цифрового неравенства» 

Псковская губерния 23 минуты назад
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в Пскове с руководством администрации Псковской области и ПАО «Ростелеком» обсудил вопросы подключения населенных пунктов и медицинских учреждений региона к интернету. Как сообщает пресс-служба администрации региона, врио губернатора Михаил Ведерников рассказал Никифорову, что до конца марта в Псковской области будет полностью выполнен текущий план подключения к интернету медицинских организаций государственной системы. По адресной программе подключение к скоростному интернету получат 68 объектов в малых населенных пунктах. Реализацией проекта занимается ПАО «Ростелеком». Кроме того, в связи с проведением 39-х Международных Ганзейских дней Ведерников предложил ПАО «Ростелеком» подключиться к созданию на территориях общественного пользования точек с бесплатным доступом к wi-fi. Никифоров заявил, что одним из приоритетов инфраструктурного развития страны Глава государства назвал подключение малых населенных пунктов (250–500 жителей) к сети Интернет. По программе «Устранения цифрового неравенства» ее участниками стали около ста населенных пунктов, расположенных на территории Псковской области, из них в 81 уже построены точки доступа в интернет. В планах на этот год — строительство еще 100 км волоконно-оптической линии связи. Начальник регионального управления по связи и массовым коммуникациям Юрий Колесников уточнил, что в программу не попало порядка 90 населенных пунктов, подходящих по критериям. Николай Никифоров попросил предоставить ему полный список этих поселений с официальными данными Росстата о количестве жителей, чтобы рассмотреть возможность расширения программы. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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