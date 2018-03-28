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Работа ПСВ №6 была признана удовлетворительной
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Работа ПСВ №6 была признана удовлетворительной 

Управа района Косино-Ухтомский 29 минут назад
24 марта состоялось отчетно-выборное собрание в первичном совете ветеранов №6. Встреча прошла в помещении Совета ветеранов на Святоозерской улице, 14. В работе заседания приняли участие заведующая районным филиалом Территориального центра социального обслуживания «Вешняки», депутат СД МО Косино-Ухтомский И. Захаркина и другие.
Ведущий заседаний Александр Малолетнев озвучил повестку собрания и регламент. Председатель ПСВ №6 В. Тренин отчитался о работе за 2016-2018 годы. В своем докладе он проинформировал коллег не только о деятельности Совета, но и о проблемах, которые возникли за время работы.
Зачитанные доклады, в том числе и отчет ревизора, были приняты к сведению. Работа ПСВ №6 была признана удовлетворительной.
В своих выступлениях И. Захаркина и Т. Мишина поблагодарили активу ПСВ №6 за хорошую работу.
Далее состоялись выборы в Совет ветеранов — списком проголосовали за одиннадцать человек, из которых большинство уже много лет работают в Совете. Председателем Совета №6 переизбран на следующий срок Валерий Тренин, его заместителем — Нелли Кабирова.
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