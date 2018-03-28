Жители Вологодской области оценили работу чиновников по пятибальной шкале

Жителям предложили познакомиться с итогами деятельности региональной и муниципальных органов власти за прошедший год, посмотреть их онлайн-отчеты и дать оценку по пятибалльной системе. Можно было голосовать, как на бланках — они печатались в газетах, предлагались в муниципальных администрациях, многофункциональных центрах, так и в электронном виде.

Алексей Колесников, Подведение народных итогов в нынешнем году стало наиболее впечатляющим.138 тысяч оценок выставили жители региона в ходе интернет-голосования. Это на 24 тысячи больше прошлого года. В два раза увеличилось и число оценок, которые дали руководителям муниципальных районов и городских округов. Что касается бланочного голосования, то их было 220 тысяч. Профессиональную оценку заместителям руководителя Вологодчины, главам департаментов, районов и городских округов давали также и профессиональные независимые эксперты. Их было 460. Это специалисты различных отраслей, как регионального, так и федерального уровня. Как заявил один из них — заместитель директора Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Вологодская область по целому ряду направлений находится в передовиках среди других субъектов страны. В том числе это касается практик по управлению персоналом и формированию команды.

Диалог между властью и гражданским обществом — необходимый элемент, обеспечивающий развитие территорий

Вологда. Лидером среди органов власти стал департамент финансов. Кстати, шестой год подряд, с каждым разом увеличивая свое преимущество. И тому есть объяснение. Вологодская область смогла уменьшить госдолг почти вдвое. Если в 2016 году он составлял 71,3 процента к уровню собственных доходов, то по итогам 2017-го — 47,1. В течение шести последних лет власти проводили сдержанную бюджетную политику. По итогам прошлого года Вологодчина досрочно достигла экономически безопасного уровня заимствований. В списке лидеров департаменты топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования, социальной работы. А вот в аутсайдерах — департаменты дорожного хозяйства и транспорта, экономического развития, сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. Среди муниципалитетов лучшие — Вологодский район, Череповец

Итоги проекта «Ваша оценка» имели и продолжение. Были сделаны кадровые выводы. Теперь в правительстве за экономическое развитие будет отвечать новый заместитель губернатора Виталий Тушинов . До этого он курировал сферу топливно-энергетического комплекса и дорожное хозяйство. Перед ним поставили новые задачи: снижение задолженности по заработной плате, развитие территории социально-экономического развития «Сокол», привлечение инвестиций в альтернативные сферы экономики, создание новых высококвалифицированных рабочих мест и «перезагрузка» налоговых льгот для инвесторов.

Появился еще один заместитель — Антон Стрижов, бывший руководитель департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования. В новой должности он станет курировать вопросы жилищного и дорожного строительства, жилищно-коммунальной сферы. Его прежнюю должность займет Евгения Мазанова, которая входила в кадровый резерв на высшие должности управления региона.

— Диалог между властью и гражданским обществом — необходимый элемент, обеспечивающий развитие территорий. Поэтому этот опыт необходимо распространять на другие регионы, — прокомментировал заместитель директора Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Алексей Колесников.