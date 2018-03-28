Инструкция из Интернета не оставляет выхода

После трагедии в Кемерове обеспокоенные россияне бросились проверять двери запасных выходов своих офисов, любимых кафе, магазинов, школ и университетов. Действительность оказалась шокирующей — пути эвакуации оказались запертыми и для надёжности прикручены противоугонным велосипедным тросом. Почему мы вдруг попали в «безвыходную ситуацию»?

Легче всего обвинить в этом нерадивого вахтёра, который позакрывал все пожарные выходы в стране, чтобы «не топтали тута». И упаси бог, чтобы крайним в кемеровском кошмаре сделали именно оператора тревожной кнопки, потому как коллектив соавторов у этой трагедии чрезвычайно большой. Между тем давайте не забывать, что все эти вахтёры — лишь винтики охранной системы. Они действуют по инструкциям, спущенным им сверху.

Заложники межведомственных противоречий

Нижегородской области и Мы зашли на сайт трёх разных учебных заведений в Москве Республики Чувашия и изучили действующие у них инструкции по противодействию терроризму. Отличаясь по последовательности пунктов и формулировкам, документы сходились в одном: «…запасные выходы из здания должны быть закрыты и опечатаны».

Требования к антитеррористической защищённости самых разных объектов прописаны в нескольких постановлениях Правительства страны. А 23 марта Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий для нарушителей этих требований штраф до полумиллиона рублей. Ничего удивительного, что инструкции для сотрудников школ содержат недвусмысленное указание по поводу эвакуационных выходов.

«Сегодня действительно очень многие учреждения, которые располагаются в зданиях с повышенной этажностью, являются заложниками межведомственных противоречий, — рассказала « Парламентской газете » член Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Татьяна Цыбизова . — Антитеррористическая кампания предполагает максимальное закрытие всех входов, не оборудованных рамками металлодетекторов и постом охраны. В то же время с точки зрения противопожарной безопасности позиция кардинально противоположная».

К примеру, типовая инструкция о мерах пожарной безопасности в учебных заведениях гласит, что запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Штрафы за игнорирование требований пожарных тоже серьёзные — до 200 тысяч рублей.

Власти нужно объединить усилия всех ведомств, разработать согласованные требования безопасности и добиваться их исполнения. «Я прекрасно знаю, что нельзя пренебрегать террористической угрозой, — пояснила депутат. — У нас в Волгограде накануне 2014 года террористы унесли множество жизней, устроив взрывы в троллейбусе и на вокзале. Именно поэтому считаю, что власти нужно объединить усилия всех ведомств, разработать согласованные требования безопасности и добиваться их исполнения».

Нестыковок не обнаружено

Сегодня директору школы, вуза или торгового центра необходимо предоставить проверяющим более 20 внутренних нормативных актов и инструкций только по антитеррору. Чтобы их разработать, надо ориентироваться примерно в дюжине соответствующих законов и постановлений Правительства. А можно скачать всю документацию из Интернета — предложений предостаточно. Вот только не все они составлены грамотными специалистами. К примеру, на сайте одного из техникумов указано, что антитеррористическая инструкция разработана на основании Постановления Правительства РФ от 15 сентября 1999 г. №1040 «О мерах по противодействию терроризму», которое утратило силу в 2008 году.

Дверь есть — выхода нет Сейчас действуют строительные нормы и правила по оборудованию запасных выходов специальными, легко открываемыми изнутри дверями. Их можно увидеть в новых детсадах, отелях и больницах. Это дверь, которая имеет широкую поперечную ручку, разблокирующую запоры при нажатии на неё. Такую дверь открыть может даже ребёнок. Казалось бы, вот решение проблемы.

«Работники детского сада, опасаясь, что ребёнок может легко покинуть здание, первые навесят на эту дверь замок», — отметила депутат Татьяна Цыбизова.

Далека от задач антитеррора и истинная мотивация бизнеса — как обычно, только деньги. В сетевых магазинах эвакуационные выходы блокируют, чтобы через них не утащили сосиску или банку пива. Злополучный кинозал в торговом центре в Кемерове также предположительно был закрыт, чтобы «зайцы» бесплатно не попали на сеанс.

«Почему я и предлагаю, чтобы за стол переговоров по обсуждению алгоритма безопасности в местах массового скопления сели все заинтересованные лица», — пояснила она, добавив, что интересы предпринимательского сообщества не должны быть на первом месте, когда речь идёт о безопасности людей.