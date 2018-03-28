Почему в школьных столовых Екатеринбурга плохо кормят

Так, в феврале в трех учебных заведениях, которые обслуживает ЕМУП «Комбинат питания „Золушка“, несколько десятков детей заразилось кишечной инфекцией. Примерно тогда же один из учеников школы № 16 снял на видео, как сотрудница пищеблока голыми руками раскладывает салат по тарелкам. Чуть позже главного бухгалтера предприятия обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. А в марте другое муниципальное предприятие — Комбинат школьного питания — „прославилось“ из-за чудовищных наценок на продукты, которые в иных случаях были в 15 раз выше максимально разрешенного уровня.

»РГ" попыталась разобраться, как функционирует и как поделен рынок школьного питания в Екатеринбурге и почему его главные игроки, годами работающие в этой сфере, регулярно позволяют себе нарушать санитарные нормы и экономические условия договоров с заказчиками.

Булочка, как в ресторане

По нормативу, установленному Региональной энергетической комиссией (РЭК), величина наценки в школьных столовых не должна превышать 60 процентов на продукцию собственного производства и 20 процентов на другие товары. В Комбинате школьного питания наценка на яблоки составляла 92 процента, на сливы — 132, на огурцы — 237, на сыр — 250. А на собственную выпечку она достигала 923 процентов!

Прокуратура выявила эти нарушения далеко не сразу. Она занялась проверкой только после того, как в апреле прошлого года родители учеников школы № 106 пожаловались депутатам на резко уменьшившийся размер порций: котлеты тогда стали весить не 120, а 70 граммов. Прокурорские работники привлекли к работе РЭК, чьи специалисты, проверив накладные, и выявили превышение предельных размеров наценки. Было возбуждено административное дело, начальника производственного отдела муниципального предприятия оштрафовали на 50 тысяч рублей. Сверхвыручку, полученную за счет завышения цен, — 170 тысяч рублей — надзорный орган постановил вернуть школе, а размеры наценок привести в соответствие с нормативами.

Однако подобные глубокие и въедливые проверки — большая редкость. Дело в том, что контролировать ценообразование в комбинатах питания кроме прокуратуры может только РЭК. Как и любой другой надзорный орган, комиссия работает в соответствии с планом проверок, которые должны проводиться не чаще одного раза в три года. Поэтому не завышает ли в данный момент тот же Комбинат школьного питания цены на обеды в 106-й и еще в 15-ти школах города, которые он обслуживает, — большой вопрос.

В 2016 году РЭК Свердловской области провела только семь плановых проверок на предприятиях общепита, обслуживающих школы, профтехучилища, техникумы и вузы.

— Во всех случаях были установлены нарушения порядка ценообразования, — сообщила корреспонденту «РГ» Эльвира Гусева, начальник отдела информационно-аналитической работы и экономического анализа РЭК. — В 2017 году прошло девять плановых и четыре внеплановых проверки и в десяти случаях были выявлены нарушения.

Рынок весьма привлекательный: стоимость годового контракта на поставку питания в среднем равна 7-8 миллионам рублей. Таких контрактов у крупных поставщиков может быть 10-20 Можно предположить, что завышают цены на свою продукцию комбинаты питания не от отчаяния. Рынок этот весьма привлекательный: стоимость одного годового контракта на поставку питания в среднем равна 7-8 миллионам рублей. Таких контрактов у крупных поставщиков может быть 10-20. У многих из них есть свои сельхозпредприятия, так что и затраты на покупку продуктов минимальны. Школьные столовые и пищеблоки они тоже арендуют по абсолютно нерыночным ценам — 500-600 рублей в месяц за помещение площадью 200 квадратных метров, еще 60-70 рублей — за оборудование. Вполне понятно, что руководителями предприятий движет желание нарастить прибыль. Но зачастую оно идет вразрез с их обязанностью обеспечить детям здоровый и полноценный рацион.

О закупках начистоту

Екатеринбургский рынок школьного питания выглядит очень стабильным. Предприятия обслуживают одну и ту же школу годами, и смена поставщика — большая редкость. Мы подсчитали: из 163 городских школ за последние три года комбинат питания сменили только 23, хотя торги проходят каждый год или два (в зависимости от срока, на который заключается контракт).

— Если школу устраивает организация питания, поставщика не меняют. Заказчик старается сделать так, чтобы конкурс выиграл «свой» поставщик. Потому что придет новый — и получите массу проблем. Если же поставщик в чем-то не устраивает, на его место быстро приходит кто-то другой, — без обиняков объяснил корреспонденту «РГ» руководитель одного из крупных екатеринбургских комбинатов питания.

Мария Быкова, эксперт-консультант в сфере закупок и преподаватель института государственного и муниципального управления УрГЭУ, называет другую причину стабильности рынка школьного питания. По ее словам, в этой сфере законом разрешено проводить только конкурсы с ограниченным участием. Это значит, что к исполнению контракта может быть допущена лишь компания, уже имеющая опыт работы. Поэтому наибольшую долю рынка занимают очень старые игроки, существующие по 20 и более лет.

Эти мастодонты разделили между собой школы по территориальному принципу. Так, компания «Аппетит» (и ее клоны «Аппетит Плюс» и «В Аппетит») обслуживают школы Верх-Исетского района Екатеринбурга, ЕМУП «Комбинат школьного питания» работает в основном в Чкаловском районе, а ЕМУП «Золушка» — в Ленинском. Объясняется это еще и тем, что школы из одного района часто объединяются и проводят совместные торги: в большинстве учебных заведений просто нет сотрудников, способных подготовить полный пакет конкурсной документации, поэтому директора охотно делегируют свои полномочия более продвинутым коллегам.

Например, девять школ Орджоникидзевского района совместно провели конкурс на организацию питания в 2018 году. Начальная максимальная цена контракта была равна 41,8 миллиона рублей. В итоге конкурс выиграла школьно-базовая столовая № 11, которая будет поставлять завтраки и обеды во все девять школ. Стоимость контракта с каждой из них варьируется от 2,7 до 7,2 миллиона рублей. Точно так же объединились и школы Октябрьского района. Они искали поставщика питания сразу на два года, поэтому общая сумма контрактов оказалась значительно больше — 129,4 миллиона. Получила этот заказ фирма «Каскад».

Кто присмотрит за поваром

Частные и муниципальные предприятия поделили рынок школьного питания мегаполиса примерно поровну. По нашим подсчетам, первые обслуживают 71 школу, вторые — 83. Но именно МУПы в последнее время фигурировали в новостных сводках как виновники отравлений детей, недовесов, чрезмерных наценок.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга признали, что за муниципальными предприятиями, работающими на рынке школьного питания, никто отдельно не следит.

— Деятельность всех МУПов в Екатеринбурге, вне зависимости от направленности их работы, регулируется департаментом по управлению муниципальным имуществом. Эта структура выполняет функции учредителя, но не контролирует хозяйственную деятельность предприятий, тем более не координирует организацию питания в школах, — заявила «РГ» представитель администрации города Виктория Мкртчян.

По словам Игоря Попырина, управляющего директора частного комбината питания, такая ситуация может отчасти объясняться тем, что муниципальные предприятия работают на рынке очень давно и чувствуют себя здесь хозяевами. «Что позволено кесарю, не позволено слесарю», — полушутя-полусерьезно заметил он.