Клуб «Путешественников» района Старое Крюково совершил прогулку по Риму

В отделении социальной реабилитации района любимая тема в клубе «Путешественников» — это путешествия. Подопечные клуба посещают много мест и очень любят виртуальные экскурсии. На этой неделе участники клуба отправились в «мужественный» Рим

В центральной части Апеннинского полуострова на живописных берегах реки Тибр расположился один из красивейших городов мира, знаменитый «Вечный город» и жемчужина некогда легендарной Римской империи — Рим. Сегодня этот прекрасный город с богатейшей историей и обилием исторических памятников различных эпох является столицей Италии , а также крупный культурный, экономический и политический центр Европы. В самом сердце Рима на Ватиканском холме находится и крошечный католический город-государство Ватикан — резиденция высшего духовного руководства Римско-Католической Церкви и одно из самых влиятельных государств мира.

История этого древнего города насчитывает более 2700 тыс. лет и это один из старейших непрерывно населенных городов Европы. И хотя историки по сей день спорят о точной дате основания Рима, официальная версия гласит, что город был основан 21 апреля 753 года до н.э….

Путешествовали по Риму 20 человек.