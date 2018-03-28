СПЧ обсудил с жителями Кубани вопросы земель и долевого строительства

По словам членов СПЧ, особое внимание в регионе стоит уделить вопросам соблюдения земельных и экологических прав жителей региона, защиты кубанцев от действий недобросовестных застройщиков, переработки и утилизации отходов.

Как отметил Федотов, рабочая группа по решению земельных проблем, оставшихся после земельной реформы в 2012 году, продолжит работу вместе с губернатором.

"Когда рабочая группа работает вместе с губернатором одного из важнейших регионов страны — это очень правильная вещь. На очередном заседании рабочей группы мы сразу рассмотрим те предложения, которые были подготовлены, и Вениамин Иванович их рассмотрит с точки зрения практики", — заявил на заседании Федотов.

Представители Совета отдельно остановились на теме строительства в Геленджике . В частности, о застройке 147 квартала геленджикского лесничества близ посёлка Криница.

"Земля федеральная в лесном фонде застраивается непонятно чем. Она огорожена… 12-метровый котлован выкопан, и там уже сваи забиваются, что означает, что, наверное, там будет капитальное строение, это грубейшее нарушение закона. Несмотря на то, что в 2016 году этот участок был передан в населённый пункт, в 400 метрах от Черного моря, на высоком берегу. Если мы позволим этот участок застроить, тогда Совет зря сюда приезжал", — отметил на заседании зампредседателя СПЧ Евгений Бобров

По его словам, в этой ситуации «есть основания обратиться в Генпрокуратуру ».

Анапе. Кроме того, участники заседания обсудили проблемы долевого строительства в регионе. На сегодняшний день в краевой реестр пострадавших участников долевого строительства включено 1111 человек по 55 объектам, большинство из них находится в Краснодаре, Сочи

"Нужно принять чёткие меры по недопущению такого долевого строительства. На федеральном уровне закон вступил в силу о проектном финансировании, что ещё можно сейчас сделать, чтобы неповадно было застройщикам такие дома строить. У нас есть более детальные предложения, мы их в рабочем порядке обсудим… наверное, у вас есть предложения по изменению федерального законодательства, мы их также обсудим и дальше будем совместно прорабатывать", — заявил Бобров.

Как отметил губернатор, для того, чтобы полностью ликвидировать проблему обманутых дольщиков, на Кубани планируется принятие закона о мерах компенсации для инвесторов-застройщиков проблемных домов. В среду депутаты законодательного собрания края рассмотрели документ в первом чтении.

"В жарких дискуссиях прошло выездное заседание Совета по правам человека при президенте РФ. Разбирали острые проблемы жителей Кубани. Вопросов много, и важно не молчать, а обсуждать их. Важно, чтобы люди и власть слышали друг друга и говорили на одном языке", — сообщил в своём телеграмм-канале после заседания губернатор.