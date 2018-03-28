«Я не понимаю претензий суда к простым людям»: коллега Полозиненко возмутился произошедшими арестами

Проходящий обвиняемым по делу о гибели 64 человек при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове глава установившей в торговом центре противопожарное оборудование компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко арестован судом до 25 мая. Его коллега Тимофей Г. возмущен: он уверен, что Игорь не виноват в трагедии, а из него делают крайнего.

Они смонтировали оборудование давно. Бумаги подписаны. То есть он лично сам не имеет с этой работы колоссальных денег. У него обычная контора, не хватающая звезд с неба. Выиграли тендер, работу провели, а теперь оказались в чем-то виноваты. Если были проблемы с оборудованием, то почему не сообщили? Почему нет заявок на решение проблемы? Все было исправно и сдано работникам центра. Не понимаю, в итоге в чем вина монтажников и Игоря как их начальника. Знаком лет 15.

Когда-то работал много. Сейчас он ко мне иногда обращается по ремонту техники

— Тимофей.

Тимофей возмущен тем обстоятельством, что сегодня в суде не было ни одного должностного лица из числа тех, кто проверял и принимал установленную Полозиненко систему. Отсутствуют протоколы нарушений, равно как и акты, и исполнительные листы.

Я не понимаю претензий суда простым людям, которые просто работали

— Тимофей.

По словам Тимофея, у Игоря Полозиненко нет денег, чтобы платить

кому-то взятки. Обычный работяга, который организовал фирму по монтажу охранной сигнализации. Они просто сделали свою работу, подчеркнул Тимофей. «В его организации прошли обыски, все изъяли. То есть сейчас даже бумажки, которые могли бы его спасти, могут спокойно пропасть. Его организация монтировала электронное оборудование, а ему теперь „шьют“ и пожарные гидранты, и трубы подводки, и все подряд. Хотя сферы деятельности очень разные», — с горечью рассказал Тимофей.

Адвокаты, уточнил коллега Игоря Полозиненко Тимофей, уверены, что Игорь скорее всего будет осужден.

В этом всем деле страдают дети. Как погибшие уже пострадали. Теперь пострадают живые

— Тимофей.

Пожар в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта и унес жизни 64 человек, из которых большинство — дети. После ЧП было возбуждено уголовное дело по трем статьям. Один из свидетелей трагедии рассказал, что очаг пожара находился в батутной яме. Огонь, по его словам, мог возникнуть

из-за нарушения кабелей или упавшей с потолка искры.