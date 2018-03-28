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Московским главком Росгвардии будет руководить Михаил Воробьёв
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Московским главком Росгвардии будет руководить Михаил Воробьёв 

Говорит Москва 31 минуту назад
По данным ТАСС, Воробьёв возглавлял УВД Одинцовского района Московской области, а затем — межмуниципальное управление МВД России «Одинцовское».
По окончании Академии управления МВД Михаил Воробьёв перешёл на службу в Росгвардию.
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