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Московским главком Росгвардии будет руководить Михаил Воробьёв
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших
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Московским главком Росгвардии будет руководить Михаил Воробьёв
Говорит Москва
31 минуту назад
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По данным ТАСС,
Воробьёв
возглавлял
УВД
Одинцовского района
Московской области
, а затем — межмуниципальное управление МВД России «Одинцовское».
По окончании Академии управления МВД Михаил Воробьёв перешёл на службу в Росгвардию.
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