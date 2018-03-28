Московским главком Росгвардии будет руководить Михаил Воробьёв 

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Наталья Водянова призвала объявить национальный траур по жертвам пожара в Кемерове

Меняйло объяснил, зачем держал Тулеева за руку на совещании у Путина

В Латвии запустили в небо воздушные шары в память о жертвах пожара в Кемерове