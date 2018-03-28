Родные погибших в теракте в метро Петербурга предложили установить мемориальную доску

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 28 марта. / ТАСС /. Родственники погибших во время теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года предложили установить мемориальную доску на станции «Технологический институт», где прогремел взрыв, из-за которого погибли 15 человек. Об этом ТАСС сообщил в среду один из родственников погибших Самандар Алиев.

Взрыв в вагоне петербургского метро произошел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Его квалифицировали как теракт. Жертвами стали 15 пассажиров метро, пострадавшими признали более 100 человек. Фигурантами по уголовному делу о причастности к теракту проходят около 20 человек.

"Поскольку вопрос обсуждался, я лично обзвонил родных погибших — все высказались за создание памятного места, куда в любое время могут прийти родственники, друзья, пострадавшие. Мы считаем, что это должна быть мемориальная доска у метро, где все это и случилось", — сказал Алиев. Он отметил, что в ближайшее время планируется составить официальное обращение к городским властям за подписью родственников.

Председатель петербургского комитета по социальной политике Александр Ржаненков отметил, что власти готовы рассматривать все варианты увековечения памяти погибших. «Форматы решения данного вопроса могут быть разные: мы готовы выслушать пожелания, прежде всего, родственников погибших. На встречах мы уже просили сформулировать коллективное обращение, когда оно поступит, я думаю, мы найдем решение», — сказал он.

Вопрос финансирования установки памятного знака пока не обсуждался. В благотворительной организации «Прерванный полет», которая оказывает помощь пострадавшим, выразили готовность поддержать инициативу родственников в случае необходимости.