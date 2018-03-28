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Родные погибших в теракте в метро Петербурга предложили установить мемориальную доску
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Родные погибших в теракте в метро Петербурга предложили установить мемориальную доску 

ТАСС 32 минуты назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Родственники погибших во время теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года предложили установить мемориальную доску на станции «Технологический институт», где прогремел взрыв, из-за которого погибли 15 человек. Об этом ТАСС сообщил в среду один из родственников погибших Самандар Алиев.
Взрыв в вагоне петербургского метро произошел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Его квалифицировали как теракт. Жертвами стали 15 пассажиров метро, пострадавшими признали более 100 человек. Фигурантами по уголовному делу о причастности к теракту проходят около 20 человек.
"Поскольку вопрос обсуждался, я лично обзвонил родных погибших — все высказались за создание памятного места, куда в любое время могут прийти родственники, друзья, пострадавшие. Мы считаем, что это должна быть мемориальная доска у метро, где все это и случилось", — сказал Алиев. Он отметил, что в ближайшее время планируется составить официальное обращение к городским властям за подписью родственников.
Председатель петербургского комитета по социальной политике Александр Ржаненков отметил, что власти готовы рассматривать все варианты увековечения памяти погибших. «Форматы решения данного вопроса могут быть разные: мы готовы выслушать пожелания, прежде всего, родственников погибших. На встречах мы уже просили сформулировать коллективное обращение, когда оно поступит, я думаю, мы найдем решение», — сказал он.
Вопрос финансирования установки памятного знака пока не обсуждался. В благотворительной организации «Прерванный полет», которая оказывает помощь пострадавшим, выразили готовность поддержать инициативу родственников в случае необходимости.
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