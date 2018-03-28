«Мы получим мусорного монстра». Депутаты Кургана возразили против условий концессии на работу с отходами

Спор вокруг схемы обращения с отходами между властями города и области идет не первый месяц. Депутаты Кургана в итоге уступили часть Шуховского полигона для размещения инфраструктуры по переработке мусора. Региональным оператором стала фирма из Тюмени . Сейчас обсуждается проект концессионного соглашения для создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры на территории области.

Но сегодня член рабочей группы по подготовке этого соглашения депутат гордумы Яков Сидоров выступил против уже подготовленного проекта. Он сообщил, что 20 марта на рабочей группе во главе с первым замом губернатора Виктором Сухневым был рассмотрен проект распоряжения правительства области о заключении такого соглашения, готовится открытый конкурс.

Объектом соглашения является система коммунальной инфраструктуры включающей в себя: автоматизированный мусорообрабатывающий комплекс с подъездной дорогой расположенный в Кетовском районе; мусороперегрузочные станции с подъездными дорогами в Далматовском, Лебяжьевском, Шумихинском, Юргамышском районах; оборудование и специализированная техника.

Срок действия концессионного соглашения устанавливается в 25 лет, размер инвестиций 2 млрд 414 млн 493 рубля. При этом конкретный объем инвестиций определяется на основании программы концессионера.

Основными критериями конкурса являются сроки создания автоматизированного мусороперерабатывающего комплекса на территории Кетовского района (18 месяцев) и мусороперегрузочных станций с подъездными путями в Далматовском, Лебяжьевском, Шумихинском, Юргамышском районах, с начальным сроком также в 18 месяцев. Третьим критерием является массовая доля ТКО, не подлежащая дальнейшему использованию после переработки, начальным значением которой определены 60%.

Докладчиком выступал заместитель губернатора Курганской области Эдуард Гусев, который участвовал в работе Курганской городской Думы при рассмотрении вопроса о передаче в областную собственность земельного участка, расположенного около Шаховского полигона. Как отметил Яков Сидоров, «он убеждал нас в важности данного проекта, о его открытости к сотрудничеству, но это не просматривается в настоящее время.

»Если учесть, что захоронить предполагается 60% от поступивших ТКО, то это означает, что ежегодно в районе Шуховского полигона будет накапливаться около 160 тыс. тонн ТКО, что в два раза больше чем в настоящее время», подчеркнул Яков Сидоров.

«Таким образом, мы рискуем получить в непосредственной близости от Кургана региональную свалку, так как практически весь мусор со всей Курганской области предполагается привести на данный автоматизированный комплекс, а затем захоронить. Я против размещения такого мусорного монстра около моего города, так как не хочу подвергать жизнь и здоровье жителей Кургана опасности, той, которую испытали жители подмосковного Волоколамска », заявил депутат.

Сомнения депутата Якова Сидорова разделяют и его коллеги по рабочей группе депутат Илья Назаренко и недавний депутат, а теперь директор департамента развития городского хозяйства Роман Сергеечев. Потому что из проекта следует, что в первый год мусороперерабатывающего комплекса на него должно поступить не менее 166 тыс. тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), во второй не менее 190 тыс. тонн, а в третий и последующие не менее 220 тыс. тонн. Но непонятно, кто будет компенсировать концессионеру недополученный объем ТКО. В отсутствие нормальных дорог, ветхости мостов сбор и транспортировка 100% твердых коммунальных отходов просто не реальна, и, как считают депутаты, можно утверждать, что заданные параметры выдержаны не будут и, соответственно, бюджет должен будет компенсировать выпадающие доходы. Кроме того, в территориальную схему включены два мусоросортировочных комплекса: ООО «Сток» мощностью 100 тыс. тонн в год и в г. Шадринске мощностью 40 тыс. тонн в год (предполагается построить за счет федерального бюджета), совокупная мощность которых позволит осуществить сортировку всего реально существующего мусора.

«Очевидно, что автоматизированный комплекс, при заданной мощности либо будет работать вхолостую, а бюджет будет компенсировать выпадающие доходы, либо поглотит весь бизнес, занимающийся оборотов ТКО, со всеми налогами и рабочими местами», замечает Сидоров.

«Плохо себе представляю, что будет перерабатывать автоматизированный комплекс, если ТКО загрузить в мусоровоз, сжать, затем привести на сортировку, выбрать полезные фракции, затем загрузить в более мощный мусоровоз, спрессовать, привезти за 100 км, разгрузить и снова пытаться выбирать полезные составляющие.

После консультаций со специалистами могу утверждать, что после такой процедуры, ничего интересного для покупателя сырья в этой «каше» извлечь будет невозможно и ее просто будут закапывать на полигоне. Видимо для этого и запрашивается избыточная мощность в 40 тыс. тонн.

Серьезно говорить о проценте извлечения полезных составляющих можно лишь при наличии морфологического исследования состава ТКО, однако такого заключения нет, более того сотрудники департамента природных ресурсов сказали «а кто за это исследование будет платить Мне представляется странным говорить о стоимости такого исследования когда речь идет о миллиардных сделках, более того жизни и здоровье людей», говорит депутат.

По словам Якова Сидров, тарифы, по которым будут оказываться услуги потребителям, на заседании рабочей группы даже не обсуждались. Но очевидно, что они возрастут, так как помимо переработки ТКО нужно добавить транспортировку, использование федеральных дорог, обслуживание техники и т.д. По разным оценкам стоимость услуг, связанных с ТКО возрастет в разы.

В итоге Яков Сидоров, выступая от представителей Кургана в областной рабочей группе, предложил пересмотреть перечень объектов концессионного соглашения и критерии конкурса на право его заключения. Потому что предлагаемые критерии сводятся лишь к срокам строительства и проценту захоронения так называемых «хвостов», при этом нет даже намека на финансовую составляющую. Он же привел пример Республики Крым , где устанавливают по мусороперерабатывающему комплексу 6 критериев, а по полигону 8, включающие в себя такие, как объем инвестирования, срок возврата, объем валовой выручки. Но пока реакции из областных ведомств нет.

Как сообщил «ФедералПресс» депутат гордумы Илья Назаренко, «вопрос очень серьезный и я предложил сегодня дать коллегам полную информацию и провести в пятницу, 30 марта, совместное заседание депутатских комиссий по этой теме. Нужно привлечь также и депутатов областной Думы от Кургана и членов Общественной палаты города».

«Проблема поставлена абсолютно верно», заявил Роман Сергеечев, директор департамента развития городского хозяйства Кургана.

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