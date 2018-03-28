Глава Северной Осетии поручил решить вопрос с финансированием «Города Ангелов»

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил в кратчайшие сроки решить вопрос с финансированием Бесланского мемориального кладбища, известного как «Город ангелов». Ранее руководитель кладбища Касполат Рамонов сообщил о том, что учреждение не финансируется более двух лет.

На совещании, посвященном вопросу финансирования мемориального кладбища, Битаров потребовал объяснений у министра ЖКХ, топлива и энергетики региона Альберта Сокурова, в ведении которого находится организация, почему не были выполнены соответствующие поручения, сообщается на сайте главы региона.

Министр сообщил в свою очередь, что необходимые средства были выделены (7 миллионов 25 тысяч рублей в 2017 году и 7 миллионов 395 тысяч — в 2018-м), а их непоступление связано с нарушениями финансово-хозяйственной деятельности самого предприятия. «Из-за отсутствия отчетности счета были заблокированы», — пояснил Сокуров.

Глава республики поручил оперативно разработать механизм финансирования и довести выделенные средства до учреждения, оказав необходимое содействие в сопровождении документов. «Есть бухгалтер или нет его, мы не можем требовать от человека, который тяжело пострадал в этой страшной трагедии, бухгалтерской отчетности и предоставления какой-то документации. Потому обеспечьте при участии министерства ЖКХ, если надо, и Минфина , ведение учета», — сказал Битаров, отметив, что впредь подобных проблем быть не должно.