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Глава Северной Осетии поручил решить вопрос с финансированием «Города Ангелов»
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Глава Северной Осетии поручил решить вопрос с финансированием «Города Ангелов» 

«Это Кавказ» 39 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил в кратчайшие сроки решить вопрос с финансированием Бесланского мемориального кладбища, известного как «Город ангелов». Ранее руководитель кладбища Касполат Рамонов сообщил о том, что учреждение не финансируется более двух лет.
На совещании, посвященном вопросу финансирования мемориального кладбища, Битаров потребовал объяснений у министра ЖКХ, топлива и энергетики региона Альберта Сокурова, в ведении которого находится организация, почему не были выполнены соответствующие поручения, сообщается на сайте главы региона.
Министр сообщил в свою очередь, что необходимые средства были выделены (7 миллионов 25 тысяч рублей в 2017 году и 7 миллионов 395 тысяч — в 2018-м), а их непоступление связано с нарушениями финансово-хозяйственной деятельности самого предприятия. «Из-за отсутствия отчетности счета были заблокированы», — пояснил Сокуров.
Глава республики поручил оперативно разработать механизм финансирования и довести выделенные средства до учреждения, оказав необходимое содействие в сопровождении документов. «Есть бухгалтер или нет его, мы не можем требовать от человека, который тяжело пострадал в этой страшной трагедии, бухгалтерской отчетности и предоставления какой-то документации. Потому обеспечьте при участии министерства ЖКХ, если надо, и Минфина, ведение учета», — сказал Битаров, отметив, что впредь подобных проблем быть не должно.
«Город ангелов» — название находящегося в Беслане мемориального кладбища, на котором похоронены 266 жертв теракта в Беслане 1—3 сентября 2004 года. Касполат Рамонов потерял в теракте свою семью и с тех пор стал смотрителем кладбища.
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