Член ОП заявил о необходимости борьбы с информационными вбросами

Ранее президент России Владимир Путин заявил об информационных вбросах после трагедии в Кемерове , в том числе из-за границы.

Ремесло предложил сделать Общественную палату России площадкой для обсуждения поправок с привлечением широкого круга представителей общественности и СМИ.

«Основной задачей я вижу создание работающего механизма борьбы с информационными вбросами, с сохранением права добросовестных распространителей информации. Это и есть альтернатива «закрытому интернету» — регулировать вопрос необходимо с учетом баланса прав и интересов всех участников», — написал он на своей странице в Facebook.

Главной проблемой Ремесло назвал отсутствие законодательной ответственности за распространение информации о деятельности государственных органов либо событиях вроде чрезвычайных происшествий. Он отметил, что законодательство защищает от распространения заведомо ложных сведений частных лиц, однако не учитывает интересы общества и государства.

Илья Ремесло заявил о необходимости создания механизма, при котором можно оперативно пресекать информационные вбросы, которые затрагивают общественную и государственную безопасность. «Государство должно получить право не только привлекать к ответственности нарушителей, но и оперативно опровергать вбросы в тех же СМИ и блогах, в которых они были распространены», считает член ОП.

По его мнению, также нужно вернуться к уточнению правового статуса групп в соцсетях и блогеров со значительной аудиторией, их прав и обязанностей.

Ранее Путин призвал пресечь вбросы из-за рубежа после крупного пожара в Кемерове.