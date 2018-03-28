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Член ОП заявил о необходимости борьбы с информационными вбросами
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Член ОП заявил о необходимости борьбы с информационными вбросами 

Аргументы и Факты 36 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Член Общественной палаты России Илья Ремесло предложил начать общественное обсуждение поправок в законодательство об ответственности за распространение заведомо ложных сведений о чрезвычайных происшествиях.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об информационных вбросах после трагедии в Кемерове, в том числе из-за границы.
Ремесло предложил сделать Общественную палату России площадкой для обсуждения поправок с привлечением широкого круга представителей общественности и СМИ.
«Основной задачей я вижу создание работающего механизма борьбы с информационными вбросами, с сохранением права добросовестных распространителей информации. Это и есть альтернатива «закрытому интернету» — регулировать вопрос необходимо с учетом баланса прав и интересов всех участников», — написал он на своей странице в Facebook.
Главной проблемой Ремесло назвал отсутствие законодательной ответственности за распространение информации о деятельности государственных органов либо событиях вроде чрезвычайных происшествий. Он отметил, что законодательство защищает от распространения заведомо ложных сведений частных лиц, однако не учитывает интересы общества и государства.
Илья Ремесло заявил о необходимости создания механизма, при котором можно оперативно пресекать информационные вбросы, которые затрагивают общественную и государственную безопасность. «Государство должно получить право не только привлекать к ответственности нарушителей, но и оперативно опровергать вбросы в тех же СМИ и блогах, в которых они были распространены», считает член ОП.
По его мнению, также нужно вернуться к уточнению правового статуса групп в соцсетях и блогеров со значительной аудиторией, их прав и обязанностей.
Ранее Путин призвал пресечь вбросы из-за рубежа после крупного пожара в Кемерове.
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