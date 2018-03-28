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Член ОП предложил разработать механизм борьбы с информационными вбросами
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Член ОП предложил разработать механизм борьбы с информационными вбросами 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Необходимо разработать законодательный механизм борьбы с распространением заведомо ложных сведений и вбросами, предусматривающий юридическую ответственность распространителей недостоверной информации, об этом заявил член Общественной палаты (ОП) РФ Илья Ремесло на своей странице в Facebook.
"Предлагаю начать общественное обсуждение поправок в законодательство об ответственности за распространение заведомо ложных сведений о чрезвычайных происшествиях. Площадкой для обсуждения поправок предлагаю сделать Общественную палату России, с привлечением широкого круга представителей общественности и СМИ. Основной задачей я вижу создание работающего механизма борьбы с информационными вбросами, с сохранением права добросовестных распространителей информации. Это и есть альтернатива «закрытому интернету» —регулировать вопрос необходимо с учетом баланса прав и интересов всех участников", — говорится в публикации члена ОП РФ.
Как подчеркнул Ремесло, проблема информационных вбросов и фейковых новостей заключается в отсутствии юридической ответственности за распространение сведений о деятельности государственных органов или о значимых событиях, таких как чрезвычайные происшествия. Механизм защиты чести и достоинства физических лиц и деловой репутации организаций закреплены на законодательном уровне, однако интересы общества и государства при таком подходе не учитываются, считает общественник.
Ремесло привел пример с распространением недостоверной информации о количестве погибших в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерове. По мнению члена ОП, в настоящее время общество и государство не являются объектами защиты от информационных вбросов.
"Необходимо продумать механизм, при котором можно оперативно пресекать информационные вбросы, затрагивающие общественную и государственную безопасность. Государство должно получить право не только привлекать к ответственности нарушителей, но и оперативно опровергать вбросы в тех же СМИ и блогах, в которых они были распространены", — отметил общественник, добавив, что вопрос правового статуса блогеров и групп в социальных сетях также нуждается в проработке.
Ранее Ремесло направил в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор обращение с просьбой заблокировать в социальной сети «ВКонтакте» группу пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя — Никита Кувиков), которого Следственный комитет (СК) считает распространителем недостоверных сведений о количестве погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Басманный суд Москвы заочно арестовал Кувикова по обвинению в возбуждении ненависти и вражды (статья 282 Уголовного кодекса РФ), напоминает РАПСИ.
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