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Более 50 школьников вступили в ряды Юнармии в Челябинской области
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Более 50 школьников вступили в ряды Юнармии в Челябинской области 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Мероприятие посетили почетные гости, в том числе военный комиссар Владимир Казимирчур, а также участники боевых действий в Афганистане.
В Челябинской области более 50 школьников вступили в ряды Юнармии. В ходе торжественной церемонии юноши и девушки произнесли слова клятвы.
Мероприятие посетили почетные гости, в том числе военный комиссар Владимир Казимирчур, участники боевых действий в Афганистане и представители молодежной палаты.
Юнармия — Всероссийское военно-патриотическое общественное движение, цель которого возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций.
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