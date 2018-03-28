Более 50 школьников вступили в ряды Юнармии в Челябинской области

Мероприятие посетили почетные гости, в том числе военный комиссар Владимир Казимирчур, а также участники боевых действий в Афганистане Челябинской области более 50 школьников вступили в ряды Юнармии. В ходе торжественной церемонии юноши и девушки произнесли слова клятвы. Мероприятие посетили почетные гости, в том числе военный комиссар Владимир Казимирчур, участники боевых действий в Афганистане и представители молодежной палаты. Юнармия — Всероссийское военно-патриотическое общественное движение, цель которого возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций.