Лукашевич назвал ситуацию с высылкой российских дипломатов беспрецедентной 

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что ситуация с массовой высылкой дипломатов РФ западными странами является опасным прецедентом наказания страны, вина которой не доказана.
"Это происходит впервые в истории. Это опасный прецедент коллективного наказания страны, вина которой не доказана", — заявил Лукашевич в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, высылка дипломатов РФ является нарушением Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. «Отсутствует интерес Запада договариваться», — полагает Лукашевич.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.
Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.