Лукашевич назвал ситуацию с высылкой российских дипломатов беспрецедентной

"Это происходит впервые в истории. Это опасный прецедент коллективного наказания страны, вина которой не доказана", — заявил Лукашевич в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, высылка дипломатов РФ является нарушением Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. «Отсутствует интерес Запада договариваться», — полагает Лукашевич.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль , работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.