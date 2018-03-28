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Жителей осажденного Севастополя и блокадного Ленинграда могут «уравнять в правах»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Жителей осажденного Севастополя и блокадного Ленинграда могут «уравнять в правах» 

Парламентская газета 46 минут назад
Фото: Парламентская газета
На сегодняшний день в Севастополе и некоторых других регионах России проживает около 1100 человек, переживших во время Великой Отечественной войны осаду города, которая длилась с 30 октября 1941-го по 4 июля 1942 года.
Как рассказал «Парламентской газете» депутат Законодательного собрания Севастополя, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Колесников, в то время, когда Крым входил в состав Украины, жители, пережившие осаду города, имели статус «ветеран войны-участник войны» и пользовались полагающимися им по закону льготами. После вхождения полуострова в состав России жители осажденного Севастополя в силу отличий в законодательной базе этот статус потеряли.
Поэтому в ноябре 2015 года севастопольские законодатели обратились в Госдуму с предложением внести изменения в Федеральный закон «О ветеранах». Суть заключается в том, что лица, проживавшие на территории города Севастополя в период с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года («жители осажденного Севастополя»), получат статус ветеранов Великой Отечественной — так же, как их имеют на сегодняшний день жители блокадного Ленинграда.
«Трудно себе даже представить, что пережили эти люди во время осады Севастополя фашистами, — говорит Колесников. — Мы обязаны им жизнью и делаем для них все, что можем. На наш взгляд, будет абсолютно справедливым, если жители осажденного Севастополя получат такой же статус и будут пользоваться такими же льготами, как жители блокадного Ленинграда».
В апреле 2017 года законодательное собрание Севастополя приняло субъектовый закон «О жителях осажденного Севастополя». Согласно ему, горожане, отнесенные к категории «Житель осажденного Севастополя», в дополнение к установленным ранее льготам по оплате ЖКУ и праву бесплатного проезда в общественном транспорте получили ежемесячную денежную выплату в повышенном размере 2638 рублей и ежегодную разовую денежную выплату к Дню Победы.
Также им предоставляются право внеочередного получения медицинской помощи в государственных медучреждениях и преимущество при приеме в организации социального обслуживания. Установленные законом меры социальной поддержки оказываются за счет бюджета города.
Тем не менее, и по мнению севастопольских законодателей, и по мнению самих жителей осажденного Севастополя, им нужен и федеральный ветеранский статус.
В 2015 году, когда Заксобрание Севастополя выступило со своей законодательной инициативой, в живых оставалось около 1700 жителей осажденного города. На сегодняшний день их число сократилось до 1100.
В феврале нынешнего года жители осажденного Севастополя направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать принятие изменений в закон «О ветеранах» на федеральном уровне.
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