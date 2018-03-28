В сети сообщили о лишении Ассанжа доступа в инернет

В своем обращении он вместе с композитором Брайаном Ино отмечает, что это событие вызывает большое беспокойство, как и запрет на прием посетителей. Варуфакис отметил, что решение приняли власти Эквадора

Бывший министр призвал распространить петицию с требованием вернуть Ассанжу интернет, сообщает "Газета.ру"

С 2012 года Джулиан Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Из-за опасений экстрадиции в США в связи с деятельностью WikiLeaks он обратился к эквадорскому правительству с просьбой предоставить ему убежище.

Ассанж не может покинуть территорию посольства, поскольку судом выдан ордер на его арест. Защита оспаривала это решение, но суд оставил документ в силе.