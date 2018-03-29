Ещё
Посольство Эквадора в Лондоне отключило Джулиану Ассанжу интернет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Посольство Эквадора в Лондоне отключило Джулиану Ассанжу интернет 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Лондон — Как заявил в среду представитель правительства Эквадора, Джулиану Ассанжу, скандально известному основателю «ВикиЛикс» (WikiLeaks), в посольстве Эквадора в Лондоне, где он скрывался в течение почти шести лет, запретили пользоваться интернетом.
В заявлении власти Эквадора разъяснили, что лишили Ассанжа возможности общаться с внешним миром, поскольку он нарушил договоренность, которую он подписал в конце 2017 года с посольством, предоставившим ему убежище, согласно которой он не будет посредством своих сообщений вмешиваться в дела других государств. Пока не ясно, будет ли закрыт доступ для посетителей.
«Правительство Эквадора предупреждает, что поведение Ассанжа в виде его сообщений в социальных сетях ставит под угрозу добрые отношения, которые Эквадор поддерживает с Великобританией, Европейским Союзом и другими странами», — говорится в заявлении.
Власти Эквадора не привели никаких примеров этого предполагаемого нарушения условий соглашения. Ассанж решительно поддержал сепаратистских лидеров испанской автономной области Каталония, которые пытались отделиться в прошлом году.
Руководитель этого движения, Карлес Пучдемон, бывший президент Женералитета Каталонии, был арестован в Германии в минувшие выходные. Испанские власти добиваются его экстрадиции и возвращения в Мадрид, где ему могут быть предъявлены обвинения в государственной измене и нецелевом использовании государственных средств.
Ассанж недавно опубликовал в Твиттере ряд комментариев по поводу нарушения руководством «Фейсбука» закона о персональных данных, выдвижения президентом Трампом Джона Болтона на пост советника по национальной безопасности и заявлениях о том, что ливийский диктатор Моаммар Каддафи в 2007 году помогал финансировать президентскую избирательную кампанию французского политика Николя Саркози, одержавшего победу.
В 2012 году Ассанж попросил убежища в эквадорском посольстве, расположенном в одном из самых фешенебельных районов Лондона, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где он был объявлен в розыск для допроса в связи с предполагаемыми сексуальными преступлениями. Ассанж эти обвинения опровергает. Шведские власти временно отложили расследование на том основании, что не могли получить к нему доступ.
Ранее в этом году Ассанж проиграл два иска об отмене ордера на арест, выданного британскими властями после того, как он не явился в суд и укрылся в посольстве.
Ассанж выразил опасения в том, что если он покинет посольство, его арестуют и экстрадируют в Соединенные Штаты для допроса о роли «ВикиЛикс» в публикации множества секретных документов США.
В конце прошлого года Ассанж получил эквадорское гражданство, и правительство заявило, что это обеспечило ему защиту. В среду в своем коммюнике власти этой южноамериканской страны, судя по всему, заявили, что всему есть предел.
Янис Варуфакис (Yanis Varoufakis), бывший греческий министр, и Брайан Ино (Brian Eno), британский музыкант и музыкальный продюсер, заявили, что «забеспокоились», когда услышали, что Ассанж лишился доступа к интернету, и что к нему якобы больше не пускают посетителей.
«Единственно, чем можно объяснить действия властей Эквадора, которым пришлось предпринять такие шокирующие меры и изолировать Джулиана, это особое давление со стороны правительства США и Испании», — написали они в своем заявлении.
Посольство уже не в первый раз отказывает Ассанжу в доступе к интернету. В октябре 2016 года оно временно лишило Ассанжа доступа в интернет, поскольку было обеспокоено тем, что «ВикиЛикс» вмешивается в президентские выборы в США. Летом 2016 года этот сайт, разоблачающий секреты, опубликовал похищенную хакерами электронную переписку Национального комитета демократической партии США.
Как заявили власти Эквадора, интернет у Ассанжа был отключен во вторник.
В своих последних твитах, опубликованных во вторник, Ассанж ответил на оскорбление министра иностранных дел Алана Дункана (так в тексте, на самом деле А. Дункан является помощником министра иностранных дел — прим. перев.). В ходе дебатов в парламенте Дункан назвал Ассанжа «несчастным маленьким червяком», который должен сдаться британским властям, чтобы предстать перед судом.
В ответ Ассанж написал в Твиттере: «Как политический заключенный, находившийся под стражей без предъявления обвинения в течение восьми лет, что является нарушением двух правил ООН, я полагаю, что я должен быть „несчастным“. Но нет ничего плохого в том, чтобы быть „маленьким“ человеком, хотя ростом я довольно высокий. И лучше быть „червяком“, полезным существом, которое улучшает почву, чем змеей».
ИноСМИ: последние новости
СМИ Ирана: Европа боится даже разоружающейся России Безопасна ли жизнь в России? Лондон — гнездо шпионов и оппозиционеров
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В последний раз10
«С чего это я должен их жалеть?»574
«Это шок»: Захарова о презентации Британии526
Чиновников наказали за банкет в день траура74
Британию встревожила российская «Мертвая рука»129
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:22
Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы
Новости Москвы
01:18
В метро Москвы засняли «богиню»
Другое
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение