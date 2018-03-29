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Посольство Эквадора объяснило, за что лишило Авсанжа доступа в Интернет
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Посольство Эквадора объяснило, за что лишило Авсанжа доступа в Интернет 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Причиной запрета стало сообщение Джулиана Ассанжа в своем Twitter.
Ранее сообщалось о том, что посольство Эквадора лишило основателя сайта WikiLeaks доступа в Интернет и возможности принимать посетителей.
Как сегодня заявили представители посольства, запрет связан с тем, что Ассанж не выполнил взятые на себя письменные обязательства перед правительством Эквадора.
«Эта мера принята в связи с неисполнением со стороны Ассанжа письменного обязательства, данного правительству в конце 2017 года, в котором он обещал не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими странами», — отмечается в документе. А официальный Кито заявил, что поведение Ассанжа в соцсетях угрожает дружеским отношениям Эквадора с Великобританией и другими странами.
Так, 26 марта Ассанж в своем Twitter написал:
«В 1940 году избранный президент Каталонии Луис Компанис был схвачен гестапо по запросу Испании, доставлен им и казнён. Сегодня немецкая полиция арестовала избранного президента Каталонии Карлеса Пучдемона по запросу Испании, чтобы экстрадировать его».
Компаниса арестовали по запросу Испании во Франции, экстрадировали в Испанию, где после непродолжительного суда расстреляли.
Кроме того, в последние дни Ассанж критиковал позицию Великобритании в «деле Скрипаля». По мнению экспертов, это и стало причиной «отлучения» разоблачителя секретов от соцсетей.
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 Ещё 17 источников 
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