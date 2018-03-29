Источник рассказал RT о причинах изоляции Ассанжа властями Эквадора

Власти Эквадора лишили Джулиана Ассанжа средств связи с внешним миром, в том числе доступа в интернет и возможности принимать гостей. Руководство страны, в посольстве которого укрывается главред WikiLeaks , обвинило его в нарушении соглашения, по условиям которого Ассанж не должен вмешиваться в отношения Эквадора с другими государствами. По данным источников RT, решение может быть связано с комментариями Ассанжа о задержании экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Официальный Кито не в первый раз перекрывает главреду WikiLeaks доступ к всемирной паутине. Почему эквадорские власти недовольны поведением Ассанжа — в материале RT. Власти Эквадора лишили основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, почти шесть лет укрывающегося в лондонском посольстве страны, средств связи с внешним миром. В официальном коммюнике эквадорских властей говорится, что такое решение принято в ответ на неисполнение Ассанжем взятых на себя обязательств.

«Эта мера принята в связи с неисполнением со стороны Ассанжа письменного обязательства, данного правительству в конце 2017 года, в котором он обещал не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими странами», — отмечается в документе.

В распространённом сообщении не уточняется, какие именно публикации послужили причиной для принятия властями ограничительных мер. Однако официальный Кито отметил, что поведение Ассанжа в социальных сетях таит в себе угрозы дружеским отношениям Эквадора с Великобританией и другими странами. Кроме того, власти Эквадора не исключили принятия дополнительных мер в отношении главного редактора WikiLeaks.

В последнее время Ассанж критиковал действия британских властей в связи расследованием дела об отравлении в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также последовавшее за этим решение ряда стран о высылке российских дипломатов. Кроме того, основатель WikiLeaks в очередной раз поднял тему экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, который в конце октября 2017 года покинул автономию под угрозой ареста и с тех пор укрывался в Бельгии . Новая волна скандала поднялась, когда 25 марта Пучдемона по запросу испанской стороны задержала немецкая полиция.

«В 1940 году избранный президент Каталонии Луис Компанис был схвачен гестапо по запросу Испании , доставлен им и казнён. Сегодня немецкая полиция арестовала избранного президента Каталонии Карлеса Пучдемона по запросу Испании, чтобы экстрадировать его», — отреагировал Ассанж на задержание Пучдемона.

Именно Компанис в 1934-м возглавил каталонское восстание, а затем провозгласил Каталонское государство. За этим последовал его арест центральным правительством и приговор к 30 годам заключения. После прихода к власти левых в 1936 году Компанис вышел на свободу, однако после гражданской войны главу Каталонии арестовали во Франции , передали режиму Франко, а затем расстреляли после непродолжительного военного суда.

Каталонский синдром

Близкие к эквадорскому посольству в Лондоне источники сообщили RT, что решение властей республики связано именно с публикациями Ассанжа касательно задержания Пучдемона.

«Во вторник вечером власти Эквадора установили станции активных помех внутри посольства, чтобы помешать господину Ассанжу писать в Twitter, общаться по телефону и по интернету в целом. «Глушилки» покрывают всё посольство и его сотрудников», — рассказал собеседник RT.

«Правительство также поручило дипмиссии отказывать посетителям господина Ассанжа в доступе в посольство», — добавил он.

По словам источника, после публикации в эквадорской прессе материала о реакции Ассанжа на арест Пучдемона советник главы МИД Эквадора Патрисио Эрнандес связался с адвокатом основателя WikiLeaks Бальтасаром Гарсоном и сообщил ему, что Ассанж должен прекратить затрагивать каталонский вопрос и удалить твит про Луиса Компанис. Ассанж отказался удалить сообщение.

Во вторник, 27 марта, Эрнандес направил электронное письмо британскому адвокату Ассанжа Гарету Пирсу, в котором от имени главы МИД Марии Фернанды Эспиносы выражались «глубокая обеспокоенность и озабоченность» в связи с заявлениями главы WikiLeaks по Каталонии.

Вечером того же дня Гарсона уведомили о принятии решения по поводу изоляции Ассанжа от общения с внешним миром. Собеседник RT добавил, что эти меры были одобрены по приказу президента Эквадора.

Глава этой латиноамериканской страны Ленин Морено после прихода к власти в мае 2017 года неоднократно высказывал своё недовольство выпадами, которые делал Ассанж в отношении Испании и других союзников Эквадора. В ответ на это австралиец обвинял Морено в попытке заставить его «молчать о нарушении прав человека в Испании».

Несмотря на эту пикировку в январе 2018 года Эквадор предоставил Ассанжу гражданство. Однако уже в конце января президент Морено назвал пребывание Ассанжа в лондонском посольстве «камнем в ботинке», который он унаследовал от предыдущих властей.

По его словам, он постоянно требует от основателя WikiLeaks соответствовать «нормам убежища», и напомнил, что в декабре 2017 года Ассанж взял на себя письменные обязательства не вмешиваться в политику Эквадора и его союзников.

При этом близкий к WikiLeaks источник сообщил RT, что Ассанж не подписывал соглашения, согласно которому он не будет в дальнейшем комментировать политику Эквадора или других государств.

Решение об ограничении доступа австралийца к средствам связи уже осудили в WikiLeaks, сделав отсылку к соответствующему пункту конституции Эквадора.

«Статья 16.2 Конституции Эквадора: «Все люди, лично или коллективно, имеют право на… всеобщий доступ к информации и коммуникационным технологиям», — отмечается в сообщении.

Австралиец проживает на территории эквадорского посольства в Лондоне уже почти шесть лет, с тех пор как британский суд принял решение экстрадировать его в Швецию , где на тот момент его обвиняли в преступлениях сексуального характера. Сейчас это дело закрыто, однако срок давности по нему истекает лишь в 2020 году. Сам Ассанж называет дело об изнасиловании сфабрикованным.

Официальный Кито поднимал вопрос о привлечении международного посредника к решению проблемы Ассанжа, однако в конце февраля глава МИД Эквадора заявила, что Лондон не готов к сотрудничеству по этому вопросу.

«Лучше быть червяком, чем змеёй»

На днях замминистра иностранных дел Великобритании Алан Данкан потребовал от Ассанжа покинуть здание дипмиссии в Лондоне. Более того, выступая в британском парламенте , дипломат явно не стеснялся в выражениях.

«Очень жаль, что Джулиан Ассанж остаётся в эквадорском посольстве. Это исключительно вопрос времени, когда этот жалкий маленький червяк выйдет из посольства и сдастся британской полиции», — заявил Данкан.

В ответ основатель WikiLeaks назвал себя политическим заключённым, а замглавы МИД сравнил со змеёй. Это сообщение на данный момент является последним в Twitter-аккаунте австралийца.

«Будучи политическим узником, который провёл восемь лет в заключении без предъявления обвинений, в нарушении двух решений ООН , полагаю, что я должен быть «несчастным». При этом нет ничего плохого в том, чтобы быть «маленьким» человеком, хотя я довольно высокий. И лучше быть «червяком», полезным существом, которое обогащает почву, чем змеёй», — заявил Ассанж.

«Ассанж — один из величайших героев современности»

В защиту главы WikiLeaks уже выступили несколько видных публичных персон. В четверг, 29 марта, британский дизайнер и политический активист Вивьен Вествуд в эфире RT заявила, что проблема лежит в области свободы слова.

«Джулиан Ассанж — один из величайших героев современности. Он герой войны и разоблачил военные преступления США . Мы очень обеспокоены тем, что теперь он не сможет принимать гостей. Это действительно важно, чтобы у него был доступ в интернет и возможность видеться с людьми», — заявила Вествуд.

Накануне с призывом вернуть основателю WikiLeaks доступ ко всемирной паутине и разрешить посещения гостей выступили бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис и британский музыкант и продюсер Брайан Ино

«Только чрезвычайное давление со стороны правительства США и Испании может объяснить, почему власти Эквадора должны были предпринять эти ужасные шаги по изоляции Джулиана Ассанжа», — говорится в сообщении.

Варуфакис и Ино выразили разочарование тем фактом, что предоставление Ассанжу эквадорского гражданства не вылилось в разрешение ситуации с многолетним заключением австралийца в здании посольства.

Они также призвали всех желающих подписать петицию, чтобы направить властям Эквадора послание с просьбой о восстановлении «доступа Ассанжа во внешний мир», а властям Великобритании — обращение с просьбой прекратить заключение основателя WikiLeaks. За сутки эту петицию подписали более 15 000 человек.