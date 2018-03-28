Эквадор против Ассанжа: основатель WikiLeaks лишен доступа в интернет из-за своих сообщений в соцсетях

Власти Эквадора лишили доступа в интернет основателя WikiLeaks

Джулиана Ассанжа, который уже более пяти лет прячется от британской полиции в посольстве южноамериканской страны. В Кито объяснили, что 46-летний австралиец нарушил условия своего пребывания на территории дипмиссии в Великобритании

Как говорится в официальном

заявлении

эквадорских властей, Ассанж не выполнил свою часть договоренностей с Кито: он должен был не вмешиваться в международные отношения южноамериканской страны с другими государствами.

"Правительство Эквадора предупреждает, что поведение Ассанжа посредством его сообщений в социальных сетей ставят под удар хорошие отношения страны с Великобританией, членами Евросоюза и другими государствами", — говорится в опубликованном документе.

Как отмечает

The Guardian , одним из условий договоренностей между Ассанжем и эквадорским правительством является обязательство основателя WikiLeaks не публиковать никаких сообщений и постов, которые могут влиять на международные отношения приютившей его страны.

Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил убежища в дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию , где его подозревали

в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергал все обвинения и называл их политически мотивированными. Он опасался, что Швеция депортирует его в США , где ему грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента

Весной прошлого года дело об изнасиловании было прекращено, что основатель WikiLeaks назвал большой победой как для него лично, так и для всей системы ООН по обеспечению прав человека.

Однако британская полиция тогда же дала понять, что задержит Ассанжа, если тот покинет посольство. Основанием для этого является выданный Великобританией ордер на арест австралийца за его неявку в суд 29 июня 2012 года.

В конце 2010 года Ассанж сдался полиции Великобритании, а затем был отпущен до залог в 240 тысяч фунтов стерлингов на время рассмотрения экстрадиционного запроса Швеции. Когда же британский суд постановил выдать Ассанжа шведским властям, австралиец попросил в 2012 году убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, тем самым нарушив условия временного освобождения.

13 февраля, суд Лондона вновь

отказался

удовлетворить запрос об отмене ордера на арест Ассанжа. Его адвокаты настаивали на том, что их подзащитный уже получил достаточное наказание, проведя столько времени в небольшой комнате диппредставительства. Однако судью Эмму Арбутнот эти доводы не убедили.

"Я не согласна с тем, что нахождение Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне является несправедливым, необоснованным, неблагоразумным или несоразмерным", — подчеркнула Арбутнот. Она также отметила, что австралиец пользуется в повседневной жизни телефоном и компьютером, что запрещено заключенным, отбывающим наказание в тюрьмах. «Похоже, он ставит себя выше обычных норм права и хочет правосудия, которое отвечает только его интересам», — заключила судья.