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Активисты обратились к властям Эквадора с призывом прекратить изоляцию Ассанжа
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Активисты обратились к властям Эквадора с призывом прекратить изоляцию Ассанжа 

RT на русском 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Активисты, среди которых журналисты и деятели культуры, подписали открытое письмо в адрес президента Эквадора Ленина Морено, в котором его призывают прекратить изоляцию главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа и дать ему доступ к интернету. Письмо было опубликовано на сайте фонда Courage Foundation.
«Мы призываем правительство Эквадора разрешить Джулиану Ассанжу воспользоваться его правом на свободу слова… Мы требуем, чтобы уважались его основные права человека как гражданина Эквадора и лица, пользующегося международной защитой, чтобы его не заставляли молчать… Мы призываем президента Морено в настоящее время прекратить изоляцию Джулиана Ассанжа», — указывается в обращении.
В призыве добавляется, что если эквадорское правительство «не прекратит своё недостойное поведение», то оно также станет «агентом преследования, а не доблестной нацией, которая отстаивала свободу слова».
Уточняется, что под данным обращением подписались, в частности, актриса Памела Андерсон и американский режиссёр Оливер Стоун.
Ранее стало известно, что власти Эквадора установили средства для создания помех в посольстве страны в Лондоне, где в настоящее время Ассанж, чтобы он не мог публиковать сообщения о ситуации вокруг Каталонии.
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