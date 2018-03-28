Глава минсельхоза Ставрополья заявил, что кооперация поможет развить сельхозпереработки

"У нас слабые позиции по переработке зерна, мы 10% перерабатываем, у нас полностью отсутствует глубокая переработка зерна Мы должны быть конкурентоспособными, не имея глубокой переработки, нам будет очень сложно выдержать конкуренцию с нашими соседями. Это сложное очень направление, финансово емкое. Решать проблему, на мой взгляд, мы можем только с точки зрения кооперации", — сказал он.

По словам Ситникова, свободных ниш в этой сфере в регионе достаточно. «Мы не производим аминокислоты, глютен, крахмал и так далее, что востребовано в пищевой промышленности, не производим кормовые добавки», — напомнил министр.