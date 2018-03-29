28 марта в Ярославской области пройдет день бесплатной юридической помощи

C 9 до 17 часов консультацию по правовым вопросам можно получить по адресам:

— Большое Село, пл. Советская, 5, каб. 25;

— пгт Борисоглебский, ул. Транспортная, 1, каб. 3;

— с. Брейтово, пл. Советская, 1, каб. 20;

— г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 39, каб. директора МБУДО «Детская школа искусств»;

— г. Данилов, Соборная пл., 14а, каб. 3;

— г. Любим, ул. Трефолева, 10;

— г. Мышкин, ул. Никольская, 18, каб. директора Опочининской библиотеки;

— с. Новый Некоуз, ул. Советская, 23, каб. 38;

— пгт Некрасовское, ул. Мира, 6 (Некрасовская центральная библиотека);

— пос. Пречистое, ул. Ярославская, 90, каб. районного совета ветеранов;

— г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, 5, каб. 16;

— г. Пошехонье, пл. Свободы, 9, каб. 218;

— г. Ростов, Советская пл., 15;

— г. Рыбинск, ул. Чкалова, 89, каб. 227;

— г. Тутаев, ул. Романовская, 35, каб. 8;

— г. Углич, Успенская пл., 2, каб. 101;

— г. Ярославль, ул. Трефолева, 20г;

— г. Ярославль, Ленинградский пр., 50, каб. 108;

— г. Ярославль пр. Авиаторов, 74а;

— г. Ярославль, Московский пр., 107, каб. 335а.

Также помощь адвоката можно получить в Общественной палате Ярославской области с 9 до 13 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Революционная, д. 28.

По вопросам нотариальной деятельности консультирование проводится в областной нотариальной палате с 10 до 13 часов (г. Ярославль, пр. Ленина, 7, корп. 2), а также в помещениях нотариальных контор региона в часы их работы. Телефон для справок: (4852) 71-51-63.

По вопросам защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг, в частности в сфере потребительского кредитования и страхования ОСАГО, прием ведут специалисты ЯРО «Финпотребсоюз» и представители регионального отделения Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова, д.2 оф.421, пропускная система, телефон для записи: 64-99-83.

Разъяснения действующего законодательства об исполнительном производстве можно получить с 9 до 16 часов в управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (г. Ярославль, пр. Октября, 17г, каб. 206), а также по телефону: (4852) 25-75-51. Перерыв на обед с 12.30 до 13.18.