Открылась регистрация для участия в лагере «Приморская островная волонтёрская служба»

Лагерь откроется в начале августа 2018 года.

Стартовала регистрация на участие в V юбилейном летнем экологическом лагере «Приморская островная волонтёрская служба», который пройдёт 8-29 августа на острове Рейнеке.

Ежегодно в августе на живописном острове в самом сердце залива Петра Великого собираются добровольцы с различных уголков России и всего мира, чтобы помочь экологии приморских островов и самим стать немного лучше.

ПОВС — природоохранная, патрульная и просветительская служба, работающая на о. Рейнеке и других островных территориях в активный туристический сезон. Это гармоничное сочетание эффективной природоохранной работы с активным отдыхом на природе и развлекательно-образовательными мероприятиями на живописной островной территории.

Каждый день волонтёры лагеря посвящают 3-4 часа полезной природоохранной работе: ликвидации стихийных свалок и мусорных захоронений, сортировке мусора, облагораживанию и озеленению территории, просветительской работе с туристами и местным населением на тему экологической грамотности. В остальное время волонтёры исследуют остров, купаются в чистом Японском море, принимают солнечные ванны, участвуют в спортивной, образовательной и развлекательной программе, а вечерами поют песни у костра. Для волонтёров организуются экскурсии по острову, увлекательные морские прогулки и поездки на соседние острова, различные мастер-классы и лекции, просмотры фильмов экологической направленности на проекторе.

ПОВС — это отличная возможность завести новых друзей и подтянуть английский язык. Ежегодно в лагерь съезжаются волонтёры с различных уголков России и всего мира.

Проживают участники в палаточном городке на берегу острова. Организаторы предоставляют все условия для комфортного проживания и работы на природе. Предусмотрено сбалансированное трёхразовое питание участников лагеря в период с 8 по 29 августа. Меню рассчитано как на участников, употребляющих мясо, так и на вегетарианцев. Также для волонтёров организован трансфер из Владивостока до острова Рейнеке и обратно в официальные дни заезда и выезда.

Как стать участником?

Необходимо заполнить анкету-заявку по форме и отправить на электронный адрес: primostrov.volunteer@yandex.ru с соответствующей пометкой в теме письма. Форму можно запросить по указанному адресу. Внести заранее организационный взнос в размере 4000 руб. за полную смену (три недели), 3000 руб. за две недели, 2000 за неделю участия. Орг. взнос полностью расходуется на волонтёров: питание, программа, инвентарь, трансфер в дни заезда до острова и обратно. Волонтёрам, которые ранее принимали участие в лагере ПОВС, — скидка 50%. Фотографам, операторам, журналистам, хореографам и другим мастерам своего дела — скидка 100% (уточняйте у организаторов о наличии вакансий). Активному и организаторскому составу орг. взнос не требуется.

Участие строго от 18+ (либо с сопровождением родителей или заверительным письмом) и только по предварительной регистрации. Пожалуйста, заполняйте заявку только если на 100% уверены, что будете участвовать в лагере. Обращаем внимание, что анкеты, заполненные не по форме или заполненные не полностью, рассматриваться не будут. По всем вопросам пишите на primostrov.volunteer@yandex.ru. Количество участников ограничено.

Дополнительная информация доступна здесь.