В России зарегистрировали совместное предприятие по производству канатных дорог

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Совместное предприятие по производству канатных дорог, создаваемое французской компанией Poma, Корпорацией развития Северного Кавказа (КРСК) и компанией «Курорты Северного Кавказа» (КСК), зарегистрировали на территории РФ . Стороны подписали соответствующие документы на первом собрании акционеров, сообщили в среду в пресс-службе КСК.

Соглашение о создании совместного производства «Национальные канатные дороги» КРСК, КСК и Poma заключили на полях Российского инвестиционного форума в Сочи . Ранее сообщалось, что первую производственную площадку предприятия создадут в Кабардино-Балкарии на базе завода «Севкавренгтен». По планам инициаторов проекта, это производство принесет в федеральный бюджет в 2018-2028 годах от 212 млн рублей до 1 млрд рублей налога на прибыль.

"В рамках рабочей поездки делегации Министерства РФ по делам Северного Кавказа, АО «Курорты Северного Кавказа» и АО «Корпорация развития Северного Кавказа» в Австрию Германию с целью изучения опыта работы ведущих бальнеологических и горных курортов в Инсбруке состоялось первое собрание акционеров ООО «Национальные канатные дороги». Акционерами совместного российско-французского предприятия — АО «Курорты Северного Кавказа» и компанией Poma S. A. S были подписаны юридические документы, необходимые для учреждения новой компании", — говорится в сообщении.

По словам первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова, «все формальности по созданию совместного российско-французского предприятия пройдены, и теперь стороны могут в полной мере приступить к решению общих задач». «C момента появления идеи создания совместного предприятия „Национальные канатные дороги“ до перехода к конкретным действиям прошло всего несколько месяцев, и это — очевидный показатель заинтересованности сторон в реализации проекта и уверенности в его успехе», — приводят его слова в пресс-службе КСК.

Согласно уставу предприятия, основной предмет его деятельности — проектирование, производство, обслуживание, эксплуатация и продажа канатных дорог. Цель компании — создать в Северо-Кавказском федеральном округе высокотехнологичное совместное предприятие, которое позволит локализовать производство компонентов канатных дорог на территории РФ. Стороны также обсудили исполнение дорожной карты по созданию предприятия «Национальные канатные дороги». Сообщается, что «все мероприятия дорожной карты в организационно-правовой, производственно-технической и финансово-экономической сфере были реализованы строго в установленные сроки».

Компания Poma — один из мировых лидеров на рынке разработки, изготовления, поставки, эксплуатации и обслуживания канатных транспортных систем. В мире построено более 8 тыс. канатных дорог с применением технологий и оборудования этой компании. В России в 2000-2013 годах возвели 41 дорогу с применением технологии компании Pomа.