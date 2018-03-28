Ещё
В России зарегистрировали совместное предприятие по производству канатных дорог
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В России зарегистрировали совместное предприятие по производству канатных дорог 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Совместное предприятие по производству канатных дорог, создаваемое французской компанией Poma, Корпорацией развития Северного Кавказа (КРСК) и компанией «Курорты Северного Кавказа» (КСК), зарегистрировали на территории РФ. Стороны подписали соответствующие документы на первом собрании акционеров, сообщили в среду в пресс-службе КСК.
Соглашение о создании совместного производства «Национальные канатные дороги» КРСК, КСК и Poma заключили на полях Российского инвестиционного форума в Сочи. Ранее сообщалось, что первую производственную площадку предприятия создадут в Кабардино-Балкарии на базе завода «Севкавренгтен». По планам инициаторов проекта, это производство принесет в федеральный бюджет в 2018-2028 годах от 212 млн рублей до 1 млрд рублей налога на прибыль.
"В рамках рабочей поездки делегации Министерства РФ по делам Северного Кавказа, АО «Курорты Северного Кавказа» и АО «Корпорация развития Северного Кавказа» в Австрию и Германию с целью изучения опыта работы ведущих бальнеологических и горных курортов в Инсбруке состоялось первое собрание акционеров ООО «Национальные канатные дороги». Акционерами совместного российско-французского предприятия — АО «Курорты Северного Кавказа» и компанией Poma S. A. S были подписаны юридические документы, необходимые для учреждения новой компании", — говорится в сообщении.
По словам первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова, «все формальности по созданию совместного российско-французского предприятия пройдены, и теперь стороны могут в полной мере приступить к решению общих задач». «C момента появления идеи создания совместного предприятия „Национальные канатные дороги“ до перехода к конкретным действиям прошло всего несколько месяцев, и это — очевидный показатель заинтересованности сторон в реализации проекта и уверенности в его успехе», — приводят его слова в пресс-службе КСК.
Согласно уставу предприятия, основной предмет его деятельности — проектирование, производство, обслуживание, эксплуатация и продажа канатных дорог. Цель компании — создать в Северо-Кавказском федеральном округе высокотехнологичное совместное предприятие, которое позволит локализовать производство компонентов канатных дорог на территории РФ. Стороны также обсудили исполнение дорожной карты по созданию предприятия «Национальные канатные дороги». Сообщается, что «все мероприятия дорожной карты в организационно-правовой, производственно-технической и финансово-экономической сфере были реализованы строго в установленные сроки».
Компания Poma — один из мировых лидеров на рынке разработки, изготовления, поставки, эксплуатации и обслуживания канатных транспортных систем. В мире построено более 8 тыс. канатных дорог с применением технологий и оборудования этой компании. В России в 2000-2013 годах возвели 41 дорогу с применением технологии компании Pomа.
ТАСС: последние новости
Васильев внес изменения в структуру правительства Дагестана Совет по координации работы ФАНО и РАН возглавил директор Института молекулярной биологии Родные погибших в теракте в метро Петербурга предложили установить мемориальную доску
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово204
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке346
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине177
Великобритания придумала наказание для России110
Путин решил судьбу Тулеева62
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение