Финал стартап-акселератора GenerationS пройдет 27 апреля 

Финал крупнейшего в России и Восточной Европе стартап-акселератора GenerationS, организованного Российской венчурной компанией (РВК) пройдет 27 апреля в Москве, в мультимедийном пространстве Tesla Place. Три победителя разделят между собой призовой фонд в размере 16 миллионов рублей, а также получат возможность заключить долгосрочные контракты с партнерами. Об этом сообщается в поступившем в редакцию Indicator.Ru пресс-релизе.
Мероприятие пройдет в формате технологического шоу, в нем будут участвовать десятки предпринимателей, российских и зарубежных инвесторов, представителей корпораций и других участников инновационной экосистемы. 35 лучших стартапов GenerationS-2017 в сфере энергетики, металлургии, моды и медиа, сельского хозяйства, передовых производственных и финансовых технологий и технологий двойного назначения представят свои проекты на голосование широкой аудитории и поборются за участие в финале. Ключевым событием финала станет презентация семи команд-финалистов — по одной от каждого отраслевого трека. Их выберет экспертное жюри.
Наиболее перспективные проекты смогут обсудить дальнейшее сотрудничество с представителями партнеров акселератора ― Microsoft, Faberlic, СТС Медиа, «Вымпелком», «ОДК-САТУРН», «Воентелеком», «Росэлектроника», «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина», «РТ-Развитие бизнеса», Красцветмет и другими.
«Мы проводим GenerationS уже пятый год. Финал для участников ― некая отправная точка в мир бизнеса, ― рассказала руководитель акселератора GenerationS Екатерина Петрова. — В течение шести месяцев финалисты работали с командой акселератора, чтобы сделать свой проект привлекательным и жизнеспособным. Несмотря на то, что рынок инноваций с каждым годом растет, мы уверены, что хороший проект всегда будет востребован».
По итогам акселератора GenerationS-2016 заключено более 50 сделок между технологическими предпринимателями, корпорациями и инвесторами. Выпускники GenerationS провели более 30 пилотных проектов с партнерами акселератора для тестирования бизнес-гипотез и производственных процессов. Общий объем инвестиций в выпускников акселератора составляет 2,39 миллиардов рублей.
РВК проводит GenerationS с 2013 года. В 2017 году на участие в GenerationS было подано 3470 заявок от технологических стартапов из 13 стран мира. Интенсивную программу обучения прошли более ста стартапов, отобранных по результатам многоступенчатой экспертизы. В рамках акселераторов прорабатываются индивидуальные планы совместного развития проектов с корпорациями, проходит посещение производственных объектов индустриальных партнеров, международные стажировки, специализированные тренинги по ключевым темам развития технологического предпринимательства.