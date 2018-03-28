Финал стартап-акселератора GenerationS пройдет 27 апреля

Мероприятие пройдет в формате технологического шоу, в нем будут участвовать десятки предпринимателей, российских и зарубежных инвесторов, представителей корпораций и других участников инновационной экосистемы. 35 лучших стартапов GenerationS-2017 в сфере энергетики, металлургии, моды и медиа, сельского хозяйства, передовых производственных и финансовых технологий и технологий двойного назначения представят свои проекты на голосование широкой аудитории и поборются за участие в финале. Ключевым событием финала станет презентация семи команд-финалистов — по одной от каждого отраслевого трека. Их выберет экспертное жюри.

«Мы проводим GenerationS уже пятый год. Финал для участников ― некая отправная точка в мир бизнеса, ― рассказала руководитель акселератора GenerationS Екатерина Петрова . — В течение шести месяцев финалисты работали с командой акселератора, чтобы сделать свой проект привлекательным и жизнеспособным. Несмотря на то, что рынок инноваций с каждым годом растет, мы уверены, что хороший проект всегда будет востребован».

По итогам акселератора GenerationS-2016 заключено более 50 сделок между технологическими предпринимателями, корпорациями и инвесторами. Выпускники GenerationS провели более 30 пилотных проектов с партнерами акселератора для тестирования бизнес-гипотез и производственных процессов. Общий объем инвестиций в выпускников акселератора составляет 2,39 миллиардов рублей.

РВК проводит GenerationS с 2013 года. В 2017 году на участие в GenerationS было подано 3470 заявок от технологических стартапов из 13 стран мира. Интенсивную программу обучения прошли более ста стартапов, отобранных по результатам многоступенчатой экспертизы. В рамках акселераторов прорабатываются индивидуальные планы совместного развития проектов с корпорациями, проходит посещение производственных объектов индустриальных партнеров, международные стажировки, специализированные тренинги по ключевым темам развития технологического предпринимательства.