Подопечные отделения социальной реабилитации района Старое Крюково посетили Московские монастыри

21 марта 2018 года, в дни Великого поста у клиентов отделения социальной реабилитации инвалидов возникла необходимость посещения Покровского монастыря и св. бл. Матроны Московской. Великий пост— время особого внимания к душе, время осмысления своей жизни, поэтому люди тянутся к святым местам подумать в тишине монастырских стен и поклониться святыням.

Покровский монастырь — женский ставропигиальный монастырь Русской Православной Церкви Москве , у Покровской Заставы (Абельмановская Застава). С 1998 года обитель является местом нахождения мощей блаженной старицы Матроны. Монастырь основан как мужской в 1635 году царём Михаилом Фёдоровичем в память своего родителя — Патриарха Филарета, скончавшегося в праздник Покрова Богородицы.

Участие в поездке приняли 15 человек.