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Подопечные отделения социальной реабилитации района Старое Крюково посетили Московские монастыри
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Подопечные отделения социальной реабилитации района Старое Крюково посетили Московские монастыри 

Управа района Старое Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Старое Крюково
21 марта 2018 года, в дни Великого поста у клиентов отделения социальной реабилитации инвалидов возникла необходимость посещения Покровского монастыря и св. бл. Матроны Московской. Великий пост— время особого внимания к душе, время осмысления своей жизни, поэтому люди тянутся к святым местам подумать в тишине монастырских стен и поклониться святыням.
Покровский монастырь — женский ставропигиальный монастырь Русской Православной Церкви в Москве, у Покровской Заставы (Абельмановская Застава). С 1998 года обитель является местом нахождения мощей блаженной старицы Матроны. Монастырь основан как мужской в 1635 году царём Михаилом Фёдоровичем в память своего родителя — Патриарха Филарета, скончавшегося в праздник Покрова Богородицы.
Участие в поездке приняли 15 человек.
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