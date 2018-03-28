Профессор МГУ назвал легитимной нормой введение ответственности за фейки

Завкафедрой уголовного права МГУ имени М. В. Ломоносова , профессор Леонид Головко заявил, что введение ответственности за распространение заведомо ложных новостей с деструктивной целью было бы легитимной нормой.

«В принципе, такого рода норма может быть сформулирована, в том числе в уголовном законодательстве. Технически это возможно. Есть же у нас уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2 УК), за заведомо ложное сообщение о взрыве, поджоге и т.п. (ст. 207 УК). Почему бы не быть ответственности за распространение заведомо ложной информации посредством телекоммуникационных сетей ради достижения указанных выше преступных целей?», — цитирует РАПСИ Головко.

По его мнению, такая норма выглядит вполне легитимной сама по себе, а «учитывая недавнюю трагедию в Кемерово и действия пресловутого пранкера — тем более».

Наказание за публикацию фейковой информации ради дестабилизации государства, создания паники, провокации массовых беспорядков может быть введено в уголовном законодательстве по аналогии со статьями о призывах к осуществлению террористической деятельности или ложном сообщении о теракте, отметил профессор.

Однако доктор юридических наук считает тяжелой и невыполнимой на практике задачей блокировать распространение фиктивных сведений. По его словам, экспертному сообществу придется подумать над формулировками новой статьи.

«Ясно также, что в каждом конкретном случае надо будет доказывать умысел соответствующего лица на распространение информации и мотивы, которыми он руководствовался. Это не всегда просто, но процессуально возможно», — подчеркнул он.

Головко добавил, что блокировать распространение фейков через соцсети непросто. «Современные социальные сети — это фактически технологизированный вариант того, что раньше более прозаически называлось „слухами“. Можно ли бороться со слухами, их распространением? Очень трудно, это не удалось даже весьма жесткой советской власти. Тем более трудно в современном информационно открытом обществе», — пояснил профессор.

Юрист напомнил о попытке французского президента Эмманюэля Макрона разработать законопроект о борьбе с фейковыми новостями. Законопроект Макрона вызвал волну критики, отметил профессор, хотя инициатива «звучала интригующе».

По его словам, закон работает лишь при условии нахождения механизмов блокировки фейковых новостей в электоральный период. «Если какая-то заведомо ложная новость распространяется в информационном пространстве, то компетентные службы вправе обратиться в суд, который в порядке срочных процедур принимает решение о блокировке новости. После этого распоряжение поступает провайдерам, владельцам социальных сетей и тому подобное. Неисполнение судебного решения влечет ответственность, возможно, даже уголовную», — сказал Головко.

Он отметил, что никакого реального опыта в вопросе блокировки фейковых новостей пока нет, есть «только прожекты», поэтому в сравнительно-правовом плане опереться здесь не на что.

По мнению Головко, никакого реального опыта в этой области нет, соответственно, и практика борьбы не наработана. «Думается, что борьба со слухами, пусть даже в их новейшей цифровой форме, — это все-таки вопрос не технологического купирования, а контроля за информационным пространством в самом позитивном смысле этого слова, когда люди доверяют официальным коммюнике или интервьюируемому должностному лицу, а не каким-то безумным маргинальным блогерам, часто к тому же находящимся за тысячи километров от реальных событий. Иначе говоря, это вопрос системный, лежащий в общей плоскости восстановления доверия к государству, в том числе с информационной точки зрения», — заключил профессор.

Напомним, в соцсетях и мессенджерах сразу после трагедии в Кемерово появилась информация о том, что при пожаре погибли сотни людей. Непроверенные данные начали распространять многие блогеры.

Во вторник жители Кемерово устроили митинг в центре города с требованием назвать «настоящее» число погибших. В ответ на это мэр города Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в морги, чтобы они смогли убедиться в количестве доставленных туда тел. Инициативная группа вернулась на митинг и подтвердила, что при пожаре в ТРК погибли 64 человека.