В Бийск вернулся мужчина, находившийся 25 лет в Казахстане в рабстве? 

Слышал, что недавно вернулся к родным в Бийск мужчина, который долго жил в рабстве. Как удалось его найти там и привезти на родину?
Четверть века прошло с тех пор, как наш земляк Геннадий Петров отправился на заработки в Казахстан и… пропал без вести. Оказалось, что его увезли в дальний аул, отобрали документы, заставляли ухаживать за овцами, а ночью привязывали в заброшенном сарае. За попытки бегства ему подрезали сухожилия. Когда же Геннадий стал непригоден как работник, хозяин вывез его в Шымкент и бросил в незнакомом городе. О судьбе русского бомжа волонтёры из Казахстана рассказали своим новосибирским коллегам. Те смогли организовать перелёт сибиряка на Родину. Как рассказывает руководитель благотворительного фонда «Созвездие сердец» из Новосибирска Маргарита Семикова, выяснилось, что в Бийске живут отец с матерью, сестра и племянник Петрова. «Он у нас двое суток жил. Мы его подлечили, устроили в хоспис, взяли на себя питание и сопровождали непосредственно до дома в Бийск. На всякий случай подключили наших волонтёров на Алтае, что его встретят», — рассказала она. Сейчас правоохранители Казахстана начали проверку по факту организации похищения и удержания человека. Утерянные документы, в частности российский паспорт, Геннадий Петров получит в ближайшее время уже у себя на родине.