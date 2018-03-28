Уральские аграрии запаслись к весне семенами и деньгами

Согласно прогнозу Уралгидромета, озимые культуры (их посеяли на площади 9,6 тысячи гектаров) перезимовали удовлетворительно. Хотя малое количество осадков, несмотря на сильные снегопады в конце февраля-марте, все равно вызывает беспокойство специалистов. Если снежный покров сойдет быстро, потребуется проводить мероприятия по сбережению влаги, а посевные работы вести максимально оперативно.

— Мы перенесли на месяц раньше срок приема документов на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования, а также срок оплаты финансовой аренды, — говорит заместитель министра АПК и продовольствия Свердловской области Владимир Гребнев. — Это позволит хозяйствам раньше получить технику и использовать ее.

На сегдня темпы подготовки к посевной по некоторым статьям превышают прошлогодние. Семян зерновых, картофеля и овощей свердловские хозяйства запасли достаточно. Сейчас проверяют их кондиционность, делают фитоанализ и предпосевную обработку. Причем выведенные на Среднем Урале сорта пользуются особой популярностью у местных сельхозпроизводителей, потому как специально адаптированы к непредсказуемому здешнему климату.

— Основная задача нашего института — селекционная работа по 12 культурам: зерновым, кормовым, картофелю, есть и новинки — лен масличный и кукуруза. На госиспытания институт ежегодно передает не менее трех новых сортов. Всего в реестре селекционных достижений, допущенных к использованию на территории России , находится 75 наших сортов, из них 11 включены за последние три года, — рассказал Никита Зезин, директор НИИ сельского хозяйства.

Сложности у сельхозпроизводителей вызывает закупка ГСМ. На весенне-полевые работы потребуется 10 тысяч тонн дизтоплива. Пока запасли лишь 1715 тонн. Если сейчас стоимость тонны составляет 47,8 тысячи рублей, то в прошлом году на эту же дату — 41,3 тысячи. Рост весьма заметный, что обязательно скажется на увеличении затрат хозяйств и, как следствие, на себестоимости сельскохозяйственной продукции. Причем эксперты предполагают, что тенденция увеличения цены на все виды топлива сохранится на протяжении всего периода весенних работ.

Чтобы обеспечить финансовую поддержку посевной кампании, правительство региона заключило пять соглашений с Минсельхозом РФ — из федерального бюджета выделят 1,029 миллиарда рублей. Всего же в 2018 году запланировано предоставить свердловским аграриям господдержку в сумме свыше 3,9 миллиарда (из областного бюджета — 2,9). На 20 марта сельхозпроизводителям перечислили 307 миллионов рублей субсидий, а также 1,2 миллиарда кредитов.