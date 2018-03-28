Выборы с точки зрения гражданского общества

Высочайший уровень прозрачности и легитимности результатов прошедших выборов признан подавляющей частью российского общества. Но и в ходе мониторинга избирательной кампании, который по инициативе Общественной палаты РФ вели 1866 российских общественных организаций, и в ходе общественного контроля на избирательных участках, который от системы общественных палат вели более 146 тысяч наблюдателей, мы столкнулись с централизованным распространением ложной информации.

Массово распространялись данные о псевдонарушениях, то есть о том, что вовсе не являлось нарушениями избирательного законодательства. Яркий пример такой деятельности демонстрирует «карта нарушений» организации «Голос», которая сотнями «нарушений» описывала обходы квартир сотрудниками участковых комиссий с информированием о выборах, опросы по вопросам благоустройства городской среды, которые проходили вне помещений для голосования, а также случаи неполного попадания участков в поле зрения видеокамер, которые почти всегда и сразу исправлялись избирательными комиссиями.

Массово тиражировалась и явная ложь, как опубликованный за несколько часов до начала голосования срежиссированный ролик о вбросе в Иркутске на участке №705, или сообщение уже упомянутого С. Шпилькина, который в своём аккаунте в Facebook написал: «А вот адская история. Общественная палата (!) направляет (совершеннолетних) школьников наблюдателями в собственную школу. После выборов учителя (!) устраивают им травлю», — и сослался на номера избирательных участков №1012 и №1014 в Санкт-Петербурге . Это заявление, как и предыдущие его материалы, оказалось ложью от начала до конца.

Начнём с того, что Общественной палатой Санкт-Петербурга на эти участки были направлены В. Подлесецкая (1959 г. р.) и И. Бокова (1983 г. р.), а Общественной палатой РФ — А. Махмудова и, что легко увидеть по возрасту, только она одна из них могла быть школьницей. По поводу заявления С. Шпилькина она нам заявила: «Данное сообщение является провокацией от и до. Ни о какой „травле“ и речи быть не может. Я сейчас также не могу понять, какие цели преследует автор данного поста. Я заявляю, что ни во время выборов, ни тем более после них не было никакого давления или угроз. Это полный бред». Мы также связались с ещё одним учеником этой школы, который был наблюдателем от кандидата Собчак — А. Михайловым, который сказал: «Да, я и моя одноклассница Анжелика Махмудова действительно были на выборах наблюдателями (УИК 1014, 1012). На своём участке я не обнаружил никаких нарушений. Насчёт того, что меня „травили“ учителя, так это полнейший бред. Меня даже похвалили».

Этот случай намеренной лжи господина Шпилькина очень характерен — подавляющее большинство таких «адских историй» о выборах в ходе проверки оказываются абсолютно не соответствующими действительности.

Были и настоящие серьёзные нарушения — несколько десятков на всю страну. В подавляющем большинстве этих случаев преступники боялись нарушать при нашем общественном наблюдателе и специально ждали момента, когда он отлучался из помещения, а в целом ряде случаев именно наблюдатели от общественных палат настояли на передаче этих данных в правоохранительные органы