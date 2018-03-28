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МУП РОУ Орла проверит специальная комиссия
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МУП РОУ Орла проверит специальная комиссия 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Причиной проверки финансового-хозяйственного состояния МУП «Ритуально-обрядовых услуг города Орла» стали публикации в СМИ, сообщает пресс-служба мэрии.
Александр Муромский накануне, 27 марта, дал поручение начальнику УМИЗ Максиму Лобову оперативно провести комиссионную проверку предприятия.
Сити-менеджер отметил, что в последние несколько лет МУП «РОУ» было прибыльным предприятием. В 2017 году его выручка составила 63 млн 44 тыс. рублей, отмечалось снижение дебиторской задолженности. Но финансовые проблемы необходимо упреждать, уточнил Муромский.
— Как только появляются финансовые проблемы на том или ином муниципальном предприятии, незамедлительно принимайте меры, необходимые для оздоровления ситуации, — заявил Муромский.
Результаты проверки финансового состояния МУП «РОУ города Орла» будут обнародованы на следующем рабочем совещании главы администрации Орла.
Ранее Александр Муромский давал поручение закрепить за каждым МУПом ответственного сотрудника администрации города, усилить контроль за деятельностью балансовых комиссий.
Сообщение МУП РОУ Орла проверит специальная комиссия появились сначала на РИА 57.
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